Hefei'de Robot Satış Görevlileri Hizmete Girdi
Anhui'nin Hefei kentinde insansı robotlarla donatılmış akıllı satış noktaları açıldı.
HEFEİ, 27 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'deki çeşitli kültür, turizm ve ticaret bölgelerinde insansı robot satış görevlileriyle donatılmış dört somutlaştırılmış akıllı satış noktası hizmete açıldı.
Tekerlekli robot satış görevlileri, ürünleri otomatik olarak tanıyabiliyor, alabiliyor ve müşterilere teslim edebiliyor.
Kaynak: Xinhua
Son Dakika › Güncel › Hefei'de Robot Satış Görevlileri Hizmete Girdi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?