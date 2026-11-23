Hegseth'in eski özel kalem müdürü Kasper onu İran savaşı yüzünden istifaya davet ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hegseth'in eski Özel Kalem Müdürü Joe Kasper, İran'la savaş ve üst düzey askeri yetkililerin görevden uzaklaştırılması nedeniyle Bakan'a istifa çağrısı yaptı. Politico'ya konuşan Kasper, Hegseth'in görevi etkili yürütme kapasitesinin azaldığını savundu.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in eski Özel Kalem Müdürü Joe Kasper, İran'la savaş ve üst düzey askeri yetkililerin görevden uzaklaştırılması nedeniyle Hegseth'e istifa çağrısında bulundu.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in eski Özel Kalem Müdürü Kasper, Bakan'ı istifaya çağırdı.
Kasper, İran'la savaşı yönetme biçimi ve Pentagon'daki üst düzey askeri kadrolara yönelik kararları nedeniyle Hegseth'i eleştirerek Bakan'ın görevinden ayrılması gerektiğini savundu.
Politico dergisine konuşan Kasper, Hegseth'in savunma bakanlığı görevini etkili şekilde yürütme kapasitesinin giderek azaldığını savunarak "Pete'in artık görevi bırakmasının zamanı geldi." ifadesini kullandı.
Nisan 2025'e kadar Hegseth'in özel kalem müdürlüğünü yürüten Kasper, eski yöneticisinin özellikle İran'la savaşı yönetme konusunda başarısız olduğunu ileri sürdü.
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