Hegseth: İran'ın Askeri Gücü Büyük Ölçüde Etkisiz Hale Getirildi

08.04.2026 16:44
ABD Savunma Bakanı Hegseth, İran ile ateşkesin ardından ABD'nin askeri başarılarını vurguladı.

(ANKARA) - ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran ile varılan iki haftalık ateşkesin ardından yaptığı açıklamada, ABD güçlerinin İran'ın askeri kapasitesini "büyük ölçüde etkisiz hale getirdiğini" savundu. Hegseth, operasyonların ardından Tahran'ın ateşkesi "yoğun baskı altında" kabul ettiğini öne sürdü.

Pentagon'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Hegseth, ateşkesi "dünya barışı için büyük bir gün" olarak nitelendirerek, Washington'un İran'ın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceğini yineledi. Hegseth, İran'ın elindeki "olmaması gereken nükleer materyallerin" anlaşma kapsamında ortadan kaldırılacağını söyledi.

Hegseth ayrıca ABD güçlerinin bölgede kalmaya devam edeceğini ve İran'ın ateşkes şartlarına uyup uymadığını yakından izleyeceğini ifade etti. Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerinin yeniden başlamasının beklendiğini belirten Hegseth, İran'ın yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde ABD'nin yeniden askeri seçenekleri değerlendirebileceğini söyledi.

Hegseth, ABD Başkanı Donald Trump'ın "tarihi bir an yarattığını" ve "İran'ın kaderinin ABD Başkanı'nın elinde olduğunu" ileri sürerek, ABD'nin İran'ın deniz ve hava unsurlarını hedef aldığını söyledi ve İran'ın "hava sahasının kontrolünü ele geçirdikleri" iddiasını yineledi.

İran'ın ateşkesi "yoğun baskı altında" kabul ettiğini öne süren Hegseth İran'ın yüksek oranda zenginleştirildiği iddia edilen uranyum stoklarına ilişkin olarak, ABD'nin bu materyali yakından izlediğini söyledi. "Ne olduğunu tam olarak biliyoruz" diyen Hegseth, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu teslim etmemesi halinde ABD'nin tavrına ilişkin "Ya bize verecekler ya da biz alacağız" dedi. ABD'nin bu uranyumu nasıl almayı planladığı sorusuna ise Hegseth, "Bu, başkanın çözeceği bir konu" yanıtını verdi.

Öte yandan Hegseth, İran'ın ateşkesi reddetmesi durumunda ABD'nin köprüler, enerji tesisleri ve kritik altyapıyı hedef almayı değerlendirdiğini kaydetti. Ancak askeri uzmanlar, bu tür sivil altyapıların hedef alınmasının uluslararası hukuk kapsamında savaş suçu sayılabileceğine dikkati çekiyor.

ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine ise açıklamasında, operasyonlarda İran'ın balistik füze ve insansız hava aracı kapasitesi ile savunma sanayi altyapısının hedef alındığını söyledi. ABD'nin, İran'ın hava savunma sistemlerinin yaklaşık yüzde 80'ini, yüzlerce insansız hava aracını ve balistik füze deposunu, 150'den fazla gemisini imha ettiğini ileri süren Caine, ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını ancak bunun "yalnızca bir duraklama" olduğunu vurguladı. Caine, ABD birliklerinin gerekmesi halinde yeniden operasyonlara başlayacak şekilde hazır bulunduğunu söyledi.

Kaynak: ANKA

Ayhan Bora Kaplan: Dijital materyallere ulaşmadan savunma yapmayacağım Ayhan Bora Kaplan: Dijital materyallere ulaşmadan savunma yapmayacağım
229 kilometre hızla çarparak Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüye 21 yıl hapis cezası Son sözü bu oldu 229 kilometre hızla çarparak Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüye 21 yıl hapis cezası! Son sözü bu oldu
Manisa FK’den play-off yolunda kritik galibiyet Manisa FK'den play-off yolunda kritik galibiyet
Uğurcan Çakır’dan Galatasaray taraftarına üçlü Uğurcan Çakır'dan Galatasaray taraftarına üçlü
“İran bu gece yok olacak“ diyen Trump’tan yeni açıklama "İran bu gece yok olacak" diyen Trump'tan yeni açıklama
İmamoğlu’nu gözden mi çıkardı Özel’den parti grubuna damga vuran rest İmamoğlu'nu gözden mi çıkardı? Özel'den parti grubuna damga vuran rest

16:39
İsrail, Lübnan’ı vuruyor: Bölgeden gelen görüntüler dehşete düşürdü
İsrail, Lübnan'ı vuruyor: Bölgeden gelen görüntüler dehşete düşürdü
16:04
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi! O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
15:57
Konsolosluktaki çatışmayı telefonla kaydederken alaycı ifadeler kullandılar 8 kişi gözaltında
Konsolosluktaki çatışmayı telefonla kaydederken alaycı ifadeler kullandılar! 8 kişi gözaltında
14:54
Terörsüz Türkiye yasasında son durum Erdoğan ile istişare edildi, net taslak haftaya
Terörsüz Türkiye yasasında son durum! Erdoğan ile istişare edildi, net taslak haftaya
14:53
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu 10 dakikada tam 100 saldırı
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu! 10 dakikada tam 100 saldırı
14:38
Trump: İran’a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
Trump: İran'a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
