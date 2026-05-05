Hegseth: İran'la Ateşkes Devam Ediyor
Hegseth: İran'la Ateşkes Devam Ediyor

05.05.2026 18:31
ABD Savunma Bakanı Hegseth, Hürmüz Boğazı'ndaki operasyonun İran'la ateşkesi etkilemediğini belirtti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Hürmüz Boğazı'nda başlattıkları "Özgürlük Projesi'ne" rağmen, İran'la ateşkesin hala devam ettiğini bildirdi.

Hegseth, Genelkurmay Başkanı Dan Caine ile ABD Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon) düzenlediği basın toplantısında Hürmüz Boğazı'ndaki son gelişmeleri aktardı.

Hürmüz Boğazı'ndaki tarafsız ülkelerin gemilerinin geçişine yönelik başlatılan operasyonun İran'a yönelik diğer saldırılardan "ayrı ve geçici" nitelikte olduğunu belirten Hegseth, bu kapsamda "İran limanlarından çıkarak ablukayı delmeye çalışan altı geminin tamamının geri çevrildiğini" söyledi.

"(İran'la) ateşkes sona ermedi. Şu aşamada hala düşük yoğunluklu çatışma düzeyindeyiz." diyen Hegseth, Tahran yönetiminin bu süreçte ABD birliklerine veya ticari gemilere saldırması durumunda, "ezici ve yıkıcı bir Amerikan ateşiyle" karşı karşıya kalacağı tehdidinde bulundu.

ABD Savunma Bakanı, "Amerikan kuvvetlerinin (bu geçici süreçte) İran sularına veya hava sahasına girmesine gerek kalmayacaktır, bu gerekli değildir. Biz bir çatışma peşinde değiliz. Ancak İran'ın, masum ülkelerin ve bu ülkelerin mallarının, uluslararası bir su yolunu kullanmasını engellemesine de asla izin verilemez." değerlendirmesinde bulundu.

"Özgürlük Projesi'nin" tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Hegseth, bu operasyon sayesinde ticaret akışının yeniden sağlanacağını savundu.

Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün İran'da olmadığını kaydeden Hegseth, "Hürmüz Boğazı'nın açılması sürecinin bir parçası olarak ABD'nin İran hava sahasına veya sularına girmesine gerek kalmayacak." dedi.

ABD Genelkurmay Başkanı Caine ise İran'ın, ateşkesin ilanından bu yana Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ticari gemilere dokuz kez ateş açtığını ve iki konteyner gemisine el koyduğunu söyledi.

Caine, "Müşterek kuvvetler (ABD ordusu), emir verilmesi halinde İran'a karşı büyük çaplı muharebe operasyonlarına yeniden başlama konusunda hazır beklemektedir." ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim

İran'ın, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ve Cask Adası yakınlarında deniz trafiğini tehlikeye attığı belirtilen ABD donanmasına ait bir gemiyi 2 füze ile hedef aldığı bildirilmişti.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansında yer alan haberde, İran ordusunun ABD donanmasına ait gemiyi hedef almasına ilişkin detaylar paylaşılmıştı.

Haberde, ABD'ye ait geminin radarını kapatarak Hürmüz Boğazı'nda yaklaşmaya çalıştığı ve radarını açtığı sırada tespit edildiği kaydedilmişti.

İran tarafından ABD gemisine "ateşkesi ihlal ettiği" yönünde uyarı mesajları gönderildiği, geminin uyarılara aldırış etmemesi üzerine İran ordusunun geminin çevresine uyarı amaçlı seyir füzesi, İHA ve roket fırlattığı kaydedilmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise İran'ın ABD savaş gemisine iki füzeyle saldırdığı iddialarının asılsız olduğunu öne sürmüştü.

Kaynak: AA

