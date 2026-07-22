Hegseth'ten Ek Bütçe Talebi - Son Dakika
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Hegseth'ten Ek Bütçe Talebi

22.07.2026 00:23
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ABD Savunma Bakanı Hegseth, İran savaşının maliyetinin 37,5 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, "tehlikeli bir dünyada yaşadıklarını" ve Amerikan ordusu için ek kaynaklara ihtiyaç duyulduğunu belirterek, İran'la süren savaşın maliyetinin "37,5 milyar dolara ulaştığını" açıkladı.

Hegseth, Genelkurmay Başkanı Dan Caine ve Tarım Bakanı Brooke Rollins ile birlikte, Savunma Bakanlığı (Pentagon) için istenen ek bütçe konusunda ABD Senatosu Ödenekler Komitesi üyelerinin sorularını cevapladı.

"Bildiğiniz üzere, cesur ve hızlı adımlar atılması gereken tehlikeli bir dünyada yaşıyoruz. 2026 mali yılına yönelik bu ek ödenek talebinin nedeni de budur." diyen Hegseth, söz konusu bütçe talebini, Savunma Bakanlığının "acil ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik elzem ve ivedi bir kaynak takviyesi" olarak değerlendirdi.

Hegseth, bu ek finansman talebinin mevcut kaynakların yerini tutacak bir alternatif olmadığını dile getirerek, "Aynı zamanda farklı bir dönemdeyiz. Teknoloji, işlem gücü, yapay zeka, otonom sistemler ve uzay alanlarında kritik yatırımları hemen yapmazsak, hareketsiz kalma lüksümüz olmaz. Halihazırda bu tür yatırımları yapan hasımlarımız bizi geride bırakabilir." diye konuştu.

Savunma Bakanı, Demokrat Senatör Dick Durbin'in İran savaşının maliyetini sorması üzerine, "Bugün itibarıyla 37 milyar 500 milyon dolar." yanıtını verdi.

Söz konusu fonların sağlanmaması durumunda askerlerin maaşlarının ödenemeyebileceğini ifade eden Hegseth, ayrıca ABD ordusunun "ekipman ve mühimmatı hızla yenileme ve hayati operasyonları kesintisiz sürdürme kabiliyetini tehdit edecek" kritik eksikliklerle karşı karşıya kalabileceğini öne sürdü.

Hegseth'in açılış konuşması 4 kez protesto edildi

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin ek ödenek talebine odaklanan oturumda Savunma Bakanı Hegseth'in Senatodaki açılış konuşması savaş karşıtları tarafından protesto edildi.

Hegseth henüz ilk cümlesinde salondaki bazı savaş karşıtları tarafından protesto edilirken, kısa aralıklarla 4 kez protestocular tarafından susturuldu.

Savaş karşıtı protestocular hızla salondan çıkarılırken, "Masum çocukları bombalamayı durdurun." sözleri duyuldu.

Trump yönetiminin savaş için Kongreden izin almaması eleştirildi

Senato Ödenekler Komitesi Başkan Yardımcısı Patty Murray, İran'a karşı başlatılan savaşın Trump yönetiminin kendi tercihi olduğunu söyledi.

Murray Cumhuriyetçi hükümeti, Kongre onayı olmaksızın İran'la savaşa girdiği için eleştirdiği konuşmasında, Trump yönetiminin "kendi tercihiyle bir savaş başlattığını" ifade etti.

Trump'ın Amerikan halkına bu konuda bir gerekçe sunmadığını ve ortaya çıkan bedelin "felaket" düzeyinde olduğunu belirten Murray, çatışmalarda ABD askerlerinin öldüğünü hatırlattı.

Murray, "Bu, Başkan (Trump) sağlık hizmetlerini, çocuk bakımını ve barınmayı karşılayacak bütçemiz olmadığını söylüyor ama nedense yeni bir savaşa her zaman bütçe bulabiliyor. Bunun için bir fiyat etiketi söz konusu değil." diye ekledi.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, Ekonomi, Savunma, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hegseth'ten Ek Bütçe Talebi - Son Dakika

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