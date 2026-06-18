Hegseth'ten NATO Ülkelerine Savunma Taahhüdü Uyarısı - Son Dakika
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Hegseth'ten NATO Ülkelerine Savunma Taahhüdü Uyarısı

18.06.2026 10:12
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ABD Savunma Bakanı Hegseth, NATO müttefiklerinin harcama taahhütlerini artırmaları gerektiğini belirtti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, NATO müttefiklerinin büyük bölümünün savunma harcamalarına ilişkin taahhütlerini yerine getirdiğini ancak bazı ülkelerin daha fazla katkı sunması gerektiğini belirterek bu konuda açık mesajlar vermeyi sürdüreceklerini söyledi.

Hegseth, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Brüksel'deki karargahta düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın girişinde basına ortak açıklamalarda bulundu.

ABD'li Bakan, "Genel Sekreter harika bir iş çıkarıyor. Bizimle, Başkan (Donald) Trump ile ve NATO ile birlikte çalışarak NATO 3.0'a giden yolda liderlik ediyor." dedi.

NATO 3.0'ın "Soğuk Savaş sonrası dönemde, İttifak'ın yeniden gerçek ve güçlü bir askeri ittifak olması gerektiğinin kabul edilmesi" olduğunu belirten Hegseth, bunun Avrupa kıtasında caydırıcılık sağlayabilecek ve Avrupa'nın konvansiyonel savunmasında öncü rol üstlenebilecek gerçek askeri kabiliyetlere sahip bir NATO anlamına geldiğini vurguladı.

Hegseth, geçen sene yapılan Lahey Zirvesi'nde birçok taahhütte bulunulduğunu hatırlatarak şöyle devam etti:

"Pek çok ülke bu taahhütlerini yerine getiriyor ancak daha fazlasını yapması gereken ülkeler var. Bu konuda hem özel görüşmelerde hem de kamuoyu önünde açık sözlü olacağız. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Dostların dostlarına karşı dürüst olması ve onların daha fazla katkı sunmasını sağlaması gerekiyor."

ABD'nin 2027 mali yılı için savunmaya yapacağı 1,5 trilyon dolarlık yatırımın "dünyaya verilen bir mesaj" olduğuna işaret eden Hegseth, bunun önemini Kongre'de de anlatacağını ifade etti.

Pete Hegseth, "Bu yatırımlar her şeyden önce ABD'yi ve Amerikan çıkarlarını koruyor ancak aynı zamanda NATO'nun ve müttefiklerimizin gücünü de destekliyor. Dolayısıyla tüm bunlar birbiriyle bağlantılıdır ve dünyaya doğru mesajı vermektedir: Bu dönemin tehditlerini anlıyoruz ve bunlar hakkında sadece konuşmakla yetinemez, aynı zamanda güçlü bir şekilde harekete geçmeye de hazır olmalıyız." değerlendirmesini yaptı.

Genel Sekreterin mesajları

Rutte de geçen yıl NATO'ya yaptığı ilk ziyarette Hegseth'in savunma harcamalarının artırılması, savunma üretiminin yükseltilmesi ve ABD ile müttefikler arasında daha dengeli bir yük paylaşımının sağlanması gerektiğini vurguladığını hatırlatarak Avrupa ülkeleri ile Kanada'nın bu doğrultuda adımlar attığını ifade etti.

Rutte, Avrupa ve Kanada'nın kendi güvenliklerini sağlamak ve NATO'nun belirlediği kabiliyet hedeflerini karşılamak amacıyla savunma yatırımlarını artırdığını kaydetti.

Savunma sanayisi altyapısının güçlendirilmesinin öncelikli konular arasında yer aldığını belirten Rutte, hem ABD'de hem de Avrupa'da üretim kapasitesinin artırılması gerektiğini söyledi.

Rutte, Çin, Rusya ve diğer bazı ülkelerin savunma üretimlerini hızla artırdığına dikkati çekerek NATO müttefiklerinin yalnızca mevcut seviyeyi korumakla yetinmemesi, savunma sanayisi kapasitesini daha da geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

ABD yönetiminin savunma sanayisi altyapısını genişletmeye yönelik çalışmalarını da önemli olarak nitelendiren Rutte, Avrupa ve Kanada'nın da benzer adımları hızlandırmasının İttifak'ın caydırıcılığı açısından kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, Güncel, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hegseth'ten NATO Ülkelerine Savunma Taahhüdü Uyarısı - Son Dakika

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