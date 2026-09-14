Heilongjiang'da silajlık ürün hasadı hızlandı, çiftçiler kış yemini güvence altına alıyor
Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde silajlık ürünlerin hasadı tüm hızıyla sürüyor. Hayvancılıkla geçinen çiftçiler, kış mevsiminde hayvanları için gerekecek yemi güvence altına almak amacıyla hasat, nakliye ve depolama süreçlerini eş zamanlı yürütüyor.
HARBİN, 14 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde silajlık ürünlerin hasadı tüm hızıyla sürüyor. Hayvancılıkla geçinen çiftçiler, hayvanları için kış mevsiminde gerekecek yemi güvence altına almak amacıyla hasat, nakliye ve depolama süreçlerini eş zamanlı yürüterek hasat sezonunu en verimli şekilde değerlendiriyor.
Kaynak: Xinhua
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