Heilongjiang\'da silajlık ürün hasadı hızlandı, çiftçiler kış yemini güvence altına alıyor

HARBİN, 14 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde silajlık ürünlerin hasadı tüm hızıyla sürüyor. Hayvancılıkla geçinen çiftçiler, hayvanları için kış mevsiminde gerekecek yemi güvence altına almak amacıyla hasat, nakliye ve depolama süreçlerini eş zamanlı yürüterek hasat sezonunu en verimli şekilde değerlendiriyor.