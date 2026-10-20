Heilongjiang\'daki Jingpohu Küresel Jeoparkı sonbaharda göz alıcı hale geldi

Heilongjiang'daki Jingpohu Küresel Jeoparkı sonbaharda göz alıcı hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Mudanjiang kentinde bulunan Jingpohu Küresel Jeoparkı, sonbaharın gelişiyle göz alıcı manzaralar oluşturdu. Jeopark, sonbahar mevsiminde göz alıcı doğa manzaralarıyla öne çıkıyor.
MUDANJİANG, 20 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Mudanjiang kentinde bulunan Jingpohu Küresel Jeoparkı, sonbaharın gelişiyle birlikte göz alıcı manzaralar oluşturdu.
Kaynak: Xinhua
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