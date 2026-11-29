Heilongjiang ve Guangdong ekipleri Mudanjiang'da buzda ejderha teknesi gösterdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mudanjiang kentindeki Çin Kar Kasabası'nda buz üzerinde ejderha teknesi gösterisi yapıldı. Heilongjiang ve Guangdong ekiplerinin cumartesi gerçekleştirdiği gösteri, turistlerden yoğun ilgi gördü.
MUDANJİANG, 29 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletine bağlı Mudanjiang kentinde yer alan Çin Kar Kasabası'nda buz üzerinde ejderha teknesi gösterisi sergilendi.
Heilongjiang'dan ve ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinden gelen ejderha teknesi ekiplerinin cumartesi günü düzenlediği gösteri, turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Kaynak: Xinhua
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