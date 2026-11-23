(ANKARA) - Hekim Birliği Sendikası, sağlık profesyonellerinin teşvik ek ödemelerinde yaşanan gecikmelere tepki gösterdi. Ödemelerin en geç ayın 20'sinde hesaplara yatırılması gerektiğini belirten sendika, 27 Kasım 2026'ya kadar ödeme yapılmaması halinde iş bırakma eyleminin Merkez Yönetim Kurulunun gündemine alınacağını açıkladı.

Hekim Birliği Sendikası, sağlık profesyonellerinin teşvik ek ödemelerindeki gecikmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Binlerce sağlık çalışanının ekonomik planlamasının aksadığını belirten sendika, ödemelerin geciktirilmeden yapılmasını ve ödeme tarihinin kamuoyuna duyurulmasını istedi.

Sendika, Sağlık Bakanlığının yerleşik ödeme takvimine göre ek ödeme işlemlerinin her ayın 15'ine kadar tamamlanması, ödemelerin ise en geç ayın 20'sinde hesaplara yatırılması gerektiğini bildirdi.

"ÖDEMELERİN GECİKMESİ CİDDİ MAĞDURİYETE YOL AÇIYOR"

Sağlık profesyonellerinin kira, kredi kartı, kredi ve diğer zorunlu ödemelerini belirlenen takvime göre planladığını vurgulayan Hekim Birliği, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sağlık profesyonellerinin teşvik ek ödemelerindeki gecikme, binlerce kişinin günlük yaşamını ve mali planlamasını doğrudan etkiliyor. Ödemelerin gecikmesi ve kesin tarihin açıklanmaması, ciddi mağduriyete ve belirsizliğe yol açıyor."

"EKOBS ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLEN İŞLEMLERİN GECİKMESİ KABUL EDİLEMEZ"

Ek Ödeme Bilgi Sistemi (EKOBS) üzerinden yürütülen işlemlerin belirlenen takvime uygun ilerlemediğini belirten sendika, sağlık çalışanlarının emeklerinin karşılığı olan ödemelerin zamanında yapılması gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, "EKOBS üzerinden yürütülen işlemlerin belirlenen takvime uygun ilerlememesi kabul edilemez. Sağlık profesyonellerinin emeğinin karşılığı olan ödemeler geciktirilmemeli; sürecin hangi aşamada olduğu ve ödeme tarihi açıkça duyurulmalıdır" denildi.

"27 KASIM'A KADAR ÖDENMEZSE İŞ BIRAKMA EYLEMİ GÜNDEME ALINACAK"

Hekim Birliği Sendikası, ek ödemelerin yapılmaması durumunda iş bırakma eylemini değerlendireceklerini duyurarak şu açıklamayı yaptı:

"Hekim Birliği Sendikası olarak üyelerimizin ve tüm sağlık profesyonellerinin haklarını sonuna kadar savunacağız. Ek ödemeler 27 Kasım 2026'ya kadar hesaplara yatırılmazsa, Hekim Birliği Sendikası Merkez Yönetim Kurulu iş bırakma eylemini gündemine alacaktır."

Sendika, yetkilileri ödemeleri gecikmeksizin tamamlamaya ve sağlık profesyonellerinin emeğine karşı sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı.