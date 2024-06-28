Hekimhan'da Dağlık Alanda Yangın Çıktı - Son Dakika
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Hekimhan'da Dağlık Alanda Yangın Çıktı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, Köylüköyü ve Başkınık Mahalleleri arasında bulunan Yama Dağı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri ve belediyeye ait araçlar yangını söndürme çalışmalarına katılıyor. Dağlık alanda müdahale edemeyen itfaiye ekipleri, mahalleliler ve bazı vatandaşlar tarafından su taşıyan traktörlerle yangını kontrol altına almaya çalışılıyor.

28.06.2024 21:47
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Malatya'nın Hekimhan ilçesinde dağlık alanda çıkan örtü yangınına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Köylüköyü ve Başkınık Mahalleleri arasında bulunan Yama Dağı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi ile Hekimhan Belediyesine ait greyder ve kepçeler söndürme çalışmalarına katıldı.

Alanın dağlık olması nedeniyle yangına araçlarla müdahale edemeyen itfaiye ekipleri, mahalleliler ile birlikte küreklerle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Bazı vatandaşlar ise traktörlerin arkasına taktıkları ilaçlama makinesiyle getirdikleri suyla yangına müdahalede bulunuyor.

Kaynak: AA

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