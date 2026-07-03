Hekimhan\'dan DSİ Ziyareti

AK Parti Hekimhan İlçe Başkanı Salim Akyüz ve beraberindeki heyet, Devlet Su İşleri (DSİ) Elazığ Bölge Müdürü Ömer Açıkgöz ile Bölge Müdür Yardımcısı Aytaç Sucu'yu ziyaret etti.

AK Parti Hekimhan İlçe Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyarette ilçedeki sulama kooperatiflerinin mevcut durumu, göletlerdeki eksiklikler, devam eden ve planlanan DSİ yatırımları değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Hekimhan İlçe Başkanı Salim Akyüz, ziyaret kapsamında ilçeye ilişkin öncelikli konuları ele alma fırsatı bulduklarını belirtti.

Kooperatiflerin güncel durumu, göletlerdeki eksikliklerle yapılması gereken çalışmaların değerlendirildiğini aktaran Akyüz, taleplerini DSİ yetkililerine ilettiklerini ifade etti.

DSİ Elazığ Bölge Müdürü Ömer Açıkgöz ile Bölge Müdür Yardımcısı Aytaç Sucu'ya ilgileri ve misafirperverlikleri için teşekkür eden Akyüz, Hekimhan'ın ihtiyaçlarını ilgili kurumlara iletmeyi ve ilçeye katkı sağlayacak çalışmalar için girişimlerde bulunmayı sürdüreceklerini kaydetti.