Hekimler İş Bırakma Eylemi Tehdidinde Bulundu

13.04.2026 23:22
Hekim Birliği, ödemelerin gecikmesi nedeniyle iş bırakma eylemi yapacaklarını duyurdu.

(ANKARA) - Hekim Birliği Sendikası, Erciyes Üniversitesi Hastaneleri'nde görev yapan hekimlerin Şubat 2026 teşvik ek ödemelerinin hala yapılmadığını, taban ödemelerde de gecikme yaşanabileceğine ilişkin ciddi duyumlar aldıklarını açıkladı. Sendika, ödemelerin 20 Nisan 2026'ya kadar yapılmaması halinde iş bırakma eylemine gidileceğini duyurdu.

Hekim Birliği Sendikası, Erciyes Üniversitesi Hastaneleri'nde görev yapan hekimlerin teşvik ek ödemeleri ile taban ödemelerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklama şu şekilde:

"Hekim Birliği Sendikası olarak; Erciyes Üniversitesi Hastaneleri bünyesinde görev yapan hekimlerimizin Şubat 2026 teşvik ek ödemelerinin halen yapılmadığı, ayrıca taban ödemelerinde de gecikme yaşanabileceğine dair ciddi duyumlar tarafımıza ulaşmıştır. Sağlık hizmetinin sürdürülebilirliği açısından hayati öneme sahip olan bu ödemelerin geciktirilmesi kabul edilemez bir idari zafiyettir. Hekimlerin aile ekonomik dengesi, gelir-gider planlaması bu ödemelere bağlıdır. Ek ödemeler, Anayasa kapsamında mülkiyet hakkının bir parçasıdır. Bu nedenle zamanında yapılmayan veya geciktirilen ödemeler açık bir hak ihlalidir."

Bu kapsamda; Şubat ayı teşvik ek ödemesi ile Şubat-Mart aylarına ait taban ödemelerinin 20 Nisan 2026 tarihine kadar ödenmemesi halinde, sendikamız tarafından Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde meşru iş bırakma eylemi kararı alınacaktır. Konuya ilişkin gerekli hukuki başvurular yapılmış olup süreç yakından takip edilmektedir. Hekimin emeğinin karşılığı zamanında ve eksiksiz ödenmelidir. Geciken her ödeme, sağlık hizmetine ve çalışan motivasyonuna zarar verir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

