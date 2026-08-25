Hekimlere Malpraktis Davaları Eleştirildi - Son Dakika
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Hekimlere Malpraktis Davaları Eleştirildi

Hekimlere Malpraktis Davaları Eleştirildi
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CHP'li Erbay, hekimlerin malpraktis davalarıyla yaşadığı sorunları ve sağlık sisteminin hatalarını vurguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Erbay, hekimlerin malpraktis davalarıyla yaşadıkları sorunlara işaret ederek, "Hekimi ceza tehdidiyle değil, bilim ve adaletle koruyun. Hastayı da hekimi de sistemin hatalarına feda etmeyin. Sağlıkta adalet ne hastayı hekime ne de hekimi sistemin bütün yüküne mahküm etmektir" dedi.

CHP Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Erbay, hekimlerin malpraktis davalarına konu edilmesini eleştirdiği yazılı açıklamasında, şunları kaydetti:

"Sistem kaynaklı sorunlar yüzünden hekimlerin malpraktis davalarına konu olması kabul edilemez. Komplikasyon ile malparktis ayrı durumlardır. Bu iki durumu karıştıran bir anlayış adalet üretemez. Hekimlerimiz yoğun hasta yükü, yetersiz zaman, eksik personel gibi bir çok sıkıntı ile uğraşırken bir de haksız malpraktis davaları ile yaşadıkları sorunlar katlanıyor. Elbette tıbbi uygulamada gerçek bir kusur varsa bunun hesabı sorulmalıdır. Hastanın hakkı korunmalı, zarar gören yurttaşın adalete erişimi güvence altına alınmalıdır.

Bugün hekim; yoğun hasta yükü, yetersiz zaman, personel eksikliği, sağlık hizmetlerindeki organizasyon sorunları, performans baskısı ve giderek ağırlaşan hukuki sorumluluklarla karşı karşıya bırakılıyorsa, ortaya çıkan her olumsuz sonucu yalnızca hekimin kişisel kusuru üzerinden değerlendirmek sağlık politikasındaki sorumluluğu görünmez hale getirir. Üstelik aşırı cezalandırma korkusu, hekimi daha fazla tetkik istemeye, daha fazla konsültasyona, daha riskli hastaları kabul etmekten kaçınmaya ve defansif tıbba yöneltebilir. Bunun bedelini ise sonunda yine hasta öder. Sağlık Bakanlığı'nın görevi hekimi korkutarak değil, güvenli bir sağlık sistemi kurarak hasta güvenliğini sağlamaktır. Gerçek bir malpraktis varsa elbette hukuk işletilmelidir. Ancak bunun yolu, hekimleri sürekli bir cezalandırılma tehdidi altında tutmak değildir."

Erbay, yaşanan sorunların çözümlerini de şöyle sıraladı:

"Adil bir malpraktis sistemi, bağımsız ve bilimsel bilirkişilik, hasta haklarının etkin korunması, hekimlerin mesleki bağımsızlığının güvence altına alınması ve sağlık sistemindeki yapısal sorunların sorumluluğunun doğru yere konulmasıdır. Çünkü hekimi korumak hastayı korumaya engel değildir; tam tersine, güvenli sağlık hizmetinin ön koşuludur. Hekimi ceza tehdidiyle değil, bilim ve adaletle koruyun. Hastayı da hekimi de sistemin hatalarına feda etmeyin. Sağlıkta adalet ne hastayı hekime ne de hekimi sistemin bütün yüküne mahküm etmektir."

Kaynak: ANKA

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