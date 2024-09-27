Helene Kasırgası Florida'yı Vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Helene Kasırgası Florida'yı Vurdu

Helene Kasırgası, Florida'da 3 ölüme yol açarak büyük yıkıma neden oldu. Elektrik kesintileri sürüyor.

27.09.2024 12:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Florida eyaletinin kıyı şeridine 4 kategorisiyle karaya ulaşan Helene Kasırgası, ilk belirlemelere göre 3 kişinin ölümüne yol açtı.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Helene Kasırgası'nın Florida eyaletinin kuzeybatısı kıyılarını yaklaşık 225 kilometre hızla vurduğunu açıkladı.

Bölgede şiddetli rüzgar ve yağışlara yol açan 4 kategorisindeki kasırga nedeniyle Florida eyaletinde ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

Florida Valisi Ron DeSantis yaptığı basın açıklamasında, eyalet sakinlerini kasırgadan korunma konusunda uyarıda bulunarak "Floridalılar sabah uyandığında, muhtemelen daha çok can kaybı ve kaçınılmaz yıkımlar ve mülk kayıplarıyla karşı karşıya olacak." ifadesini kullandı.

Yetkililer, Helene Kasırgası'nın Georgia ve North Carolina eyaletlerinde de etkili olmayı sürdüreceğini belirtirken Florida'da 1,2 milyonu aşkın ev ve iş yerinin elektriksiz kaldığını kaydetti.

Georgia'da 190 bin, North Carolina'da ise 30 bini aşkın evin elektriksiz olduğunu kaydeden yetkililer, kasırganın söz konusu eyaletlerde hortumlara yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Kasırga nedeniyle dün Florida, Georgia, North Carolina ve South Carolina eyaletlerinde "acil durum" ilan edilmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hava Durumu, Politika, Florida, Sağlık, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Helene Kasırgası Florida'yı Vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:03 Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü
09:35 Görüntü Türkiye’den Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı Görüntü Türkiye'den! Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı
09:20 Hizbullah lideri Nasrallah öldü mü İran medyası haberi böyle duyurdu Hizbullah lideri Nasrallah öldü mü? İran medyası haberi böyle duyurdu
09:14 Netanyahu’nun kanlı saldırı emrini verdiği an Netanyahu'nun kanlı saldırı emrini verdiği an!
23:58 Sokak ortasında keleşle yol kesip baba ve 4 çocuğunu vurdu Sokak ortasında keleşle yol kesip baba ve 4 çocuğunu vurdu
13:43 Adana’da 96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidine rekor ceza Adana'da 96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidine rekor ceza
13:12 Mustafa Sarıgül, silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın’ı hastanede ziyaret etti Mustafa Sarıgül, silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın'ı hastanede ziyaret etti
13:06 MSB: Kuzey Irak ve Suriye’de 22 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Kuzey Irak ve Suriye'de 22 terörist etkisiz hale getirildi
12:59 Yapılandırma yapan kart kullanmaya devam edecek mi, faiz ne kadar olacak İşte borçluların beklediği düzenlemenin ayrıntıları Yapılandırma yapan kart kullanmaya devam edecek mi, faiz ne kadar olacak? İşte borçluların beklediği düzenlemenin ayrıntıları
12:57 Ünlü şarkıcı Lana Del Rey, Jeremy Dufrene ile evlendi Ünlü şarkıcı Lana Del Rey, Jeremy Dufrene ile evlendi
12:24 Rekabet Kurumu’ndan onay çıktı Getir’in tek kontrolü BAE’li Mubadala firmasının oldu Rekabet Kurumu'ndan onay çıktı! Getir'in tek kontrolü BAE'li Mubadala firmasının oldu
12:18 Setlere dönecek olan Ezgi Mola’dan özel istek Her şey oğlu Can’a göre ayarlanacak Setlere dönecek olan Ezgi Mola'dan özel istek! Her şey oğlu Can'a göre ayarlanacak
11:56 Kafa karıştıran görüntü “Tezgah“ diyen de var “içim parçalandı“ diyen de Kafa karıştıran görüntü! "Tezgah" diyen de var "içim parçalandı" diyen de
11:48 Jahrein’den, Elçin Sangu’ya hakaret davası Jahrein'den, Elçin Sangu'ya hakaret davası
11:41 Helene Kasırgası, Florida’yı vurdu OHAL ilan edildi Helene Kasırgası, Florida'yı vurdu! OHAL ilan edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2024 10:59:28. #1.12#
SON DAKİKA: Helene Kasırgası Florida'yı Vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement