Helene Kasırgası Florida'yı Vurdu

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ABD'nin Florida eyaletinin kıyı şeridine 4 kategorisiyle karaya ulaşan Helene Kasırgası, ilk belirlemelere göre 3 kişinin ölümüne yol açtı.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Helene Kasırgası'nın Florida eyaletinin kuzeybatısı kıyılarını yaklaşık 225 kilometre hızla vurduğunu açıkladı.

Bölgede şiddetli rüzgar ve yağışlara yol açan 4 kategorisindeki kasırga nedeniyle Florida eyaletinde ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

Florida Valisi Ron DeSantis yaptığı basın açıklamasında, eyalet sakinlerini kasırgadan korunma konusunda uyarıda bulunarak "Floridalılar sabah uyandığında, muhtemelen daha çok can kaybı ve kaçınılmaz yıkımlar ve mülk kayıplarıyla karşı karşıya olacak." ifadesini kullandı.

Yetkililer, Helene Kasırgası'nın Georgia ve North Carolina eyaletlerinde de etkili olmayı sürdüreceğini belirtirken Florida'da 1,2 milyonu aşkın ev ve iş yerinin elektriksiz kaldığını kaydetti.

Georgia'da 190 bin, North Carolina'da ise 30 bini aşkın evin elektriksiz olduğunu kaydeden yetkililer, kasırganın söz konusu eyaletlerde hortumlara yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Kasırga nedeniyle dün Florida, Georgia, North Carolina ve South Carolina eyaletlerinde "acil durum" ilan edilmişti.