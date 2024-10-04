Helene Kasırgası'nda 200'den Fazla Ölü

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NEW YORK, 4 Ekim (Xinhua) -- Helene Kasırgası'nın ABD'nin güneydoğu eyaletlerini vurması sonucu Perşembe günü itibarıyla ölü sayısı 200'ü aştı.

NBC News'in haberine göre, Helene Kasırgası bir hafta önce Florida'da karaya çıktıktan sonra yarattığı yıkımla altı eyalette en az 204 kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu, yüzlerce kişiden ise henüz haber alınamıyor. Ayrıca, kasırganın etkisiyle yaklaşık bir milyon hane elektriksiz kaldı.

Helene, 2005 yılındaki Katrina Kasırgası'ndan bu yana ABD ana karasını vuran en ölümcül kasırga oldu.

Fırtınadan en çok zarar gören eyalet olan Kuzey Carolina'da 98 ölüm kaydedildi; bu da toplam ölümlerin yaklaşık yarısına tekabül ediyor. Özellikle eyaletin batısındaki Buncombe County'de 61 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.