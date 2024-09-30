Helene Kasırgası'nın Hasarı 160 Milyar Doları Bulacak - Son Dakika
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Helene Kasırgası'nın Hasarı 160 Milyar Doları Bulacak

Florida'da Helene Kasırgası'nın neden olduğu ekonomik kaybın 145-160 milyar dolar arasında olacağı tahmin ediliyor.

30.09.2024 19:46
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ABD'nin Florida eyaletinin kıyı şeridine geçen hafta 4 kategorisiyle ulaşan Helene Kasırgası kaynaklı toplam hasar ve ekonomik kaybın 145 milyar dolar ile 160 milyar dolar arasında olması bekleniyor.

Dünya çapında hava tahmini hizmeti veren AccuWeather, Helene Kasırgası'ndan kaynaklanan toplam hasar ve ekonomik kayba ilişkin tahminlerini yükseltti.

Buna göre, Helene Kasırgası kaynaklı toplam hasar ve ekonomik kaybın 145 milyar dolarla 160 milyar dolar arasında olacağı tahmin ediliyor.

AccuWeather daha önce açıkladığı tahminlerinde, Helene Kasırgası kaynaklı ekonomik kaybın 95 milyar dolar ile 110 milyar dolar arasında olacağını öngörmüştü.

Ekonomik kayba ilişkin tahminlerdeki artışın son 48 saate alınan hasar raporlarını yansıttığı ve Helene Kasırgası'nı ABD tarihinin en maliyetli kasırgalarından biri haline getirdiği kaydedildi.

Helene Kasırgası

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Helene Kasırgası'nın Florida eyaletinin kuzeybatı kıyılarını yaklaşık 225 kilometre hızla vurduğunu açıklamıştı. Kasırga kısa sürede Georgia, Güney Carolina, Kuzey Carolina ve Tennessee'yi de etkisi altına almıştı.

Kasırganın ilk vurduğu yer olan Florida'da 1,2 milyonu aşkın, Georgia'da 1 milyon, Güney Carolina'da 1,3 milyon ve Kuzey Carolina'da da 600 bin ev ve iş yerinde elektrik kesintisi olmuştu.

Başkan Biden, Florida ve Kuzey Carolina'da "afet durumu" ilan ederek, kasırgadan olumsuz etkilenenler için "federal yardım" talimatı vermişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Hava Durumu, Florida, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Helene Kasırgası'nın Hasarı 160 Milyar Doları Bulacak - Son Dakika

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