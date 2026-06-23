Adıyaman'ın Besni ilçesinde buğday dolumu sırasında ayağı helezon makinesine sıkışan kişi yaralandı.
Korupınar Mahallesi'nde buğday yükleyen Hüseyin Kılınç dengesini kaybedince ayağı helezon makinasına sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan Kılınç, sağlık ekiplernce ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Helezon Makinesine Sıkışan Tarım İşçisi Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?