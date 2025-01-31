Helikopter-Uçak Çarpışmasında 67 Kişi Hayatını Kaybetti

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The New York Times gazetesi, Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında 67 kişinin hayatını kaybettiği, yolcu uçağı ile askeri helikopterin havada çarpıştığı kazada helikopterin belirlenen rotanın dışına çıktığını öne sürdü.

Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personelin bulunduğu askeri helikopterin 30 Ocak'ta havada çarpıştığı kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

The New York Times gazetesinin haberine göre, Federal Havacılık İdaresinin (FAA) ilk raporu ve uçuş kayıtları hakkında bilgi sahibi kaynaklar, helikopterin onaylanan rotanın dışına çıktığını ileri sürdü.

İsimleri verilmeyen kaynaklar, helikopterin belirlenen irtifadan daha yüksekte uçtuğu ve yolcu uçağının pilotunun, helikopteri görmemiş olabileceğini ifade etti.

Kaynaklar, havalimanında trafiğin azaldığı 21.30 sonrasında helikopter ve uçakların inişiyle ilgili görevleri tek kişinin yapabildiğini ancak uçakla helikopterin çarpıştığı gün yerel saatle 21.30'dan önce bu görevleri tek kişinin yürüttüğünü savundu. Kaza, yerel saatle 21.00 sularında meydana geldi.

Kaynaklar, hava trafiğini kontrol eden personel sayısının az olması nedeniyle yoğun mesailerde çalışanların, yorgunluk sebebiyle görevlerini yerine getirememiş olabileceklerini öne sürdü.

Öte yandan FAA'nın ön raporunda, "Kontrolcülerin dikkatinin dağılması için sıra dışı faktörler yoktu ancak personel, günün saati ve trafiğine göre normal değildi." ifadesi yer aldı.

Pilotlar, hava trafiğinden "endişeliydi"

Pilotların, daha önce yolcu uçaklarıyla helikopterlerin özellikle akşam saatlerinde "karşılaşması" halinde olası senaryolardan endişe duyduğu ifade ediliyor.

Uçuşları takip eden sitelerdeki veriler, kazadan bir gün önce Ronald Reagan Havalimanına farklı bir uçağın, yakınlarda askeri helikopter olması nedeniyle inişinin geciktiğini gösteriyor.

United Airlines havayolu şirketinden emekli pilot Ross Aimer, "Bu, beklenen bir felaketti. Uzun zamandır bu işin içinde olanlar, sistemlere aşırı yüklenildiği için böyle bir şeyin olacağını boşluğa bağırıyordu." diye konuştu.

Associated Press'in (AP) haberinde ise kazadan yaklaşık 30 saniye önce kulenin helikoptere yolcu uçağını görüp görmediğini sorduğu aktarıldı.

Haberde, askeri helikopterin pilotunun uçağı gördüğünü söylemesinin ardından kulenin, helikoptere uçağın arkasından geçmesi talimatı verdiği belirtiliyor.

Helikopter pilotundan yanıt gelmediği ve saniyeler sonra kazanın meydana geldiği ifade edildi.

Trump: "Kule uyarıyı çok geç yaptı"

Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personelin bulunduğu askeri helikopter, havada çarpışarak Potomac Nehri'ne düşmüş, yetkililer kazada kurtulan olmadığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, kazayla ilgili düzenlediği basın brifinginde, Ronald Reagan Havalimanı kulesinin helikopteri son anda uyardığını ve kazanın önlenememesinin bir nedeninin de bu olduğunu söylemişti.

Hava trafik kontrolörünün çok geç uyarı yaptığını savunan Trump, "Bazı uyarıları yaptılar ama bunlar çok çok geç yapıldı. Neredeyse kazadan birkaç saniye önce verilmiş gibiydi. Buraya en zeki ve psikolojik olarak en iyi durumdaki insanların alınması gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.