Hemedan'da ABD-İsrail Saldırıları: 50 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hemedan'da ABD-İsrail Saldırıları: 50 Ölü

12.03.2026 22:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın Hemedan Valisi, ABD ve İsrail'in kentteki 40 saldırısında 50 kişinin öldüğünü duyurdu.

İran'ın Hemedan İli Valisi Hamid Molanurişemsi, ABD ve İsrail'in şimdiye kadar kente 40 saldırı düzenlediğini, söz konusu saldırılarda 50 kişinin öldüğünü duyurdu.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, Hemedan Valisi Molanurişemsi, ABD ve İsrail'in kente yönelik saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.

Molanurişemsi, "ABD ve İsrail şimdiye kadar kentteki 40 noktaya saldırı düzenledi. Bu yerlerin yüzde 50'si yerleşim yerleri, üretim merkezleri ve ticaret alanlarından oluşan sivil alanlardı." ifadelerini kullandı.

Ölü ve yaralı sayılarını da açıklayan Molanurişemsi, "Bu saldırılarda 50 kişi öldü, 286 kişi de yaralandı." dedi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hemedan'da ABD-İsrail Saldırıları: 50 Ölü - Son Dakika

Mardin’de 16 yaşındaki Zuhal evinde ölü bulundu Mardin'de 16 yaşındaki Zuhal evinde ölü bulundu
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
Fiyatı 100 lirayı aşmıştı, Erdoğan el attı Limon ithalatında yeni karar Fiyatı 100 lirayı aşmıştı, Erdoğan el attı! Limon ithalatında yeni karar
Düşünmeden hareket etti, evlat katili oldu Düşünmeden hareket etti, evlat katili oldu
Kim’den yeni meydan okuma Yeni nesil tabancayı test etti Kim'den yeni meydan okuma! Yeni nesil tabancayı test etti
ABD ve İsrail’i sarsan istihbarat ABD ve İsrail'i sarsan istihbarat

22:42
Samsunspor, Rayo Vallecano karşısında tur şansını zora soktu
Samsunspor, Rayo Vallecano karşısında tur şansını zora soktu
22:41
İsrail, her akşam Beyrut’u vuruyor Canlı yayında şiddetli patlamalar
İsrail, her akşam Beyrut'u vuruyor! Canlı yayında şiddetli patlamalar
22:06
Şap hastalığı onları da etkiledi Erkenden inzivaya çekildiler
Şap hastalığı onları da etkiledi! Erkenden inzivaya çekildiler
21:16
Ünlü market zincirinden inanılmaz israf: Hepsini çöpe attılar
Ünlü market zincirinden inanılmaz israf: Hepsini çöpe attılar
20:59
ABD’de sinagoga saldırı
ABD'de sinagoga saldırı
20:34
Bahçeli’den İran açıklaması: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız
Bahçeli'den İran açıklaması: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 23:02:31. #7.13#
SON DAKİKA: Hemedan'da ABD-İsrail Saldırıları: 50 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.