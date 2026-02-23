Hemşire Çiftçi: Rümeysa Taşova - Son Dakika
Hemşire Çiftçi: Rümeysa Taşova

23.02.2026 10:03
Rümeysa Taşova, hemşirelik ve çiftçilik yaparak hayvanlara sevgiyle bakıyor.

AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan hemşire Rümeysa Taşova (30), mesai saatlerinde acil yoğun bakım servisinde hastalara hizmet verirken, tatil günlerinde İzmir'in Menderes ilçesindeki aile çiftliğinde hayvanların bakımı ile ilgileniyor.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Acil Yoğun Bakım Servisi'nde görev yapan Rümeysa Taşova, hastane koridorları ile ailesinin çiftliği arasında mekik dokuyor. Mesai saatlerinde hastalarla ilgilenen Taşova, tatil günlerinde İzmir'in Menderes ilçesindeki aile işletmesinde çalışıyor. Lisede hemşirelik eğitimi alan ve 13 yıldır hemşire olarak görev yaptığını belirten Taşova, çiftçiliği daha profesyonel yapmak için 2022-2024 yılları arasında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Teknikerliği Bölümü'nde eğitim gördüğünü söyledi. Mezuniyetinin ardından çiftlik çalışmalarına daha fazla ağırlık verdiğini ifade eden Taşova, "Yaklaşık 2 senedir elime geçen her para ile kendime inek, dana, koyun alıyorum. Babam ve kardeşim bana yardımcı oluyor. Çiftçiliği geliştirmeye çalışıyorum" dedi.

'AÇILARINI, AŞILARINI YAPABİLİYORUM'

Veteriner teknikerliği eğitimi sonrası veterinerlerin yanında staj yaptığını aktaran Taşova, "Hastalıkları öğrenmeye başlayınca kendi koyun ve ineklerimize daha çabuk teşhisi koymaya başladım. Müdahale edebildiğim yere kadar kendim müdahale ediyorum, müdahale edemediğim noktada veterinerlerden yardım istiyorum. Doğum yapamayan koyunlarıma ve ineklerime doğumunda yardımcı oluyorum. Onun dışında ufak kistlere, bacağı kırılan koyunlara müdahale edebiliyorum, alçılarını, aşılarını yapabiliyorum" diye konuştu.

'HAYVANLARLA BERABER BÜYÜMEK BAMBAŞKA'

Hastane ve çiftlik arasında sürekli gidip geldiğini belirten Taşova, "Boş vakitlerimin hepsinde çiftlikteyim. Bazen hastanede gün aşırı nöbetlerimiz oluyor. Üst üste olduğu zamanlar Aydın'da kalıyorum. İşlerimi hallettikten sonra tekrar ailemin yanına gelip, çiftlikte çalışmaya devam ediyorum. Acil yoğun bakım bayağı yoğun bir birim. 24 saatlik nöbetlere geçtikten sonra daha sık gelmeye ve çiftlikle daha çok ilgilenmeye başladım. Hayvanlarla uğraşmayı daha çok seviyorum. Hemşireliği seviyorum, 13 yılda çok vaka gördüm ama hayvanlara bakmak, tedavi etmek ve hayvanlarla beraber büyümek bambaşka. Her şeyimi hayvanlarla yapıyorum. Yemek yerken, kitap okurken yanımdalar. Konuştuğumdan anlıyorlar. Onlara şarkılar dinletiyorum. Onları izlemeye bile bayılıyorum" dedi. İki yılda çiftlikte kendisine ait 6 hayvanı olduğunu belirten Taşova, süt gelirleri ile dünyayı gezmek istediğini de söyledi.

Haber: Seza Nur ALPDÜNDAR, Kamera: Mehmet KILINÇ/İZMİR,

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

