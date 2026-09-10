Hemşire Elif Düzenli Gül, 20 yıllık sigara bağımlılığını iki aylık tedaviyle bıraktı

Etlik Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları servisinde hemşire olarak görev yapan Elif Düzenli Gül, tedavi gören hastaların durumundan etkilenerek 20 yıllık sigara bağımlılığına son verdi.

Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada sigaraya 12 yaşında arkadaş ortamında başladığını söyledi.

Yaklaşık 20 yıl boyunca günde bir paket sigara kullandığını belirten Gül, görev yaptığı serviste sigaraya bağlı sağlık sorunları yaşayan hastaları gördükçe sigarayı bırakmaya karar verdiğini anlattı.

Gül, iki ay önce hastanenin sigara bırakma polikliniğine başvurduğunu belirterek, yapılan tetkiklerin ardından ilaç tedavisine başladığını ifade etti.

Tedavi sürecinde zorlandığı dönemlerde teletıp yöntemiyle uzaktan iletişim kurduğunu aktaran Gül, "Son iki aydır sigara içmiyorum. Sigarayı bıraktıktan sonra yiyecek ve içeceklerin tadını daha iyi aldığımı fark ettim. Birkaç hafta içinde koku duyum geri geldi. Kendimi daha enerjik hissediyorum. Çocuğum için çok mutluyum, iyi ki sigara polikliniğine geldim. "dedi.

"Her ilacı her hastada kullanmıyoruz"

Etlik Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Serap Duru, sigarayı bırakmak isteyen hastalara haftanın 5 günü hizmet verdiklerini söyledi.

Duru, sigara bırakma polikliniğine doğrudan başvuranların yanı sıra sigara bırakma hattı aracılığıyla yönlendirilen hastaları da takip ettiklerini belirterek, hastaların öncelikle fiziki muayeneden geçirildiğini, şikayetlerinin dinlendiğini ve kan değerlerine bakıldığını aktardı.

Hastaların durumuna göre akciğer filmi ve gerektiğinde bilgisayarlı tomografi çektirdiklerini ifade eden Duru, hastanede farklı branşların bulunmasının ise tedavi sürecinde önemli bir avantaj sağladığını dile getirdi.

Duru, tedavi planının kişiye özel ilerlediğini ifade ederek, "Her ilacı her hastada kullanmıyoruz. Hastalarımızla motivasyonel görüşmeler yapıyoruz. Gerektiğinde nikotin bandı ya da ilaç tedavisine başlıyoruz. Bunun yanında teletıp yöntemiyle hastalarımıza uzaktan bağlantı da sağlıyoruz." diye konuştu.

Elektronik sigara masum değil

Elektronik sigara kullanımındaki artışa da dikkati çeken Duru, "Hastalar içeride elektronik sigara, dışarıda geleneksel sigara, çift toksik etki başladı. Çift kansorejen etki başladı. Bizim bununla da mücadele etmemiz gerekiyor. Elektronik sigara daha masummuş gibi görünüyor. Kansorejen etki onlarda da eş değer oranda. Belki daha fazla." dedi.

Doç. Dr. Duru, özellikle 18-24 yaş arası çok hastanın başvurduğunu belirterek, bu yaş grubundaki kişilerin sigarayı bir sosyalleşme aracı olarak gördüğüne dikkati çekti.

Duru, bu yaş grubunda mümkün olduğu kadar ilaç tedavisi vermemeye, motivasyonel görüşmelerle ilerlemeye çalıştıklarını kaydetti.