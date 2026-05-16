Hemşireler Haftası Moral Gecesi

Bursa'da, Tüm Sağlıkta Çalışanları Derneği (TÜSÇAD) Hemşireler Haftası nedeniyle "moral gecesi" etkinliği düzenledi.

Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa sağlık çalışanları ve aileleri ilgi gösterdi.

Etkinlikte açılış konuşması yapan TÜSÇAD Başkanı Metin Altunel, sağlık alanında görev yapan emektar hemşirelerin haftasını kutladı.

Gecede sahne alan TÜSÇAD Müzik Korosu ve solistler Türk Halk Müziği'nin sevilen eserlerini seslendirdi.

TÜSÇAD Ritim Grubu'nun performansı seyirciler tarafından beğeni topladı.

Ayrıca dans grubu ve tiyatro grubunun da sahne aldığı gecede sağlık çalışanları performanslarını sergiledi.

Gecenin sonunda sahne alan şef, koro, solistle ve oyuncular, sanatseverler tarafından alkışlandı.