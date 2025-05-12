Hemşirelerin Emeği Görünmüyor - Son Dakika
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Hemşirelerin Emeği Görünmüyor

CHP'li Tanal, hemşirelerin sorunlarına dikkat çekti, yetersiz sayı ve haklarını dile getirdi.

12.05.2025 13:27
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(ANKARA)- CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, 12 Mayıs Uluslararası Hemşirelik Gününe ilişkin yaptığı açıklamada, hemşirelerin yaşadığı sorunlara dikkati çekerek, "Sağlık hizmetleri büyük emek isteyen meslek gruplarının başında yer alıyor. Hem fiziken hem de psikolojik olarak çeşitli zorluklar barındıran bu alanda maalesef hemşirelerin emeği görünmüyor" ifadesini kullandı.

Tanal, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

"Sağlık hizmetleri büyük emek isteyen meslek gruplarının başında yer alıyor. Hem fiziken hem de psikolojik olarak çeşitli zorluklar barındıran bu alanda maalesef hemşirelerin emeği görünmüyor. Modern hemşireliğin kurucusu olan Florence Nightingale'in doğum günü olan bugün, Uluslararası Hemşireler Günü olarak kabul ediliyor. Ben de tüm hemşirelerin Uluslararası Hemşirelik Günü'nü kutluyorum."

"Kamuda çalışan hemşire sayısı yetersiz"

Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP) ile sağlık alanında büyük yıkımın yaşandığını ifade eden Tanal, "Kamuda çalışan hemşire sayısı yetersiz. Ülkemizde 2023 yılında 100 bin kişiye düşen hemşire ve ebe sayısı sadece 356. Bu sayı AB ülkelerinde 890, OECD ülkelerinde ise 1002 kişi. Bu, çalışan hemşirelerin daha fazla iş yükü altında yıpranmalarına neden olmaktadır. Bu nedenle hemşireleri hatırladığımız bugün, onların hak ettikleri insani çalışma ve ücret politikalarını da konuşmalıyız" dedi. Tanal, şunları kaydetti:

"Pandemi sürecinde kahraman edilen hemşireler bugün unutuldu"

"Sadece pandemi döneminde değil, yıkıcı depremleri yaşadığımız dönemde de hemşirelerin sahada olduğunu biliyoruz. Sağlıkta yaşanan tahribat ve hak gasplarına karşın hemşireler hiçbir zaman nitelikli sağlık hizmeti sunmaktan vazgeçmediler. Bu vesileyle onlara bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz.

"İnsanca yaşama yetecek ücret ve şiddetten koruyan etkili yasa yürürlülüğe girmeli"

Özellikle emekliliğe yansıyan temel ücrette yıllar içinde ciddi bir erime söz konusu. Bu sebeple hemşireler fazla mesai ve nöbet tutmak zorunda kalmaktadır. Nöbete ve fazla mesaiye gerek kalmayacak bir ücretin yanı sıra emekliliğe yansıyacak bir ücret politikası izlenmelidir. Öte yandan sağlıkta şiddet sürmektedir. Sağlıkta şiddete karşı etkili bir yasa derhal yürürlüğe konmalıdır. Sağlık emekçilerinin bir diğer talebi olan fiili hizmet süresi zammı yeniden düzenlenmelidir. Yeterli hemşire alımı yapılarak iş yükü azaltılmalı, hemşirelerin mesleğini yaparken tükenmişlik yaşamalarına izin verilmemelidir."

Kaynak: ANKA

Mahmut Tanal, Milletvekili, Şanlıurfa, Politika, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hemşirelerin Emeği Görünmüyor - Son Dakika

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