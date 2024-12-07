ZHENGZHOU, 7 Aralık (Xinhua) -- Çin'in orta kesimlerindeki Henan eyaletinde meydana gelen havai fişek patlamasında 3 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.
İlçenin acil durum yönetim departmanına göre patlama cuma günü saat 14.15 sularında Kaifeng şehrinin Weishi ilçesine bağlı Qiansun köyündeki bir binada meydana geldi.
Patlamanın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Henan'da Havai Fişek Patlaması: 3 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?