Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu oyunu kullandı

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Hendek Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı Turgut Babaoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Eşi Esra, kızları Şimal ve Damla Babaoğlu ile Hendek Belediyesi nikah ve toplantı salonuna gelen Babaoğlu, "1100" numaralı sandıkta oy verdi.

Seçimlerin Hendek'e, ülkeye hayırlar getirmesini temenni eden Babaoğlu, "Demokrasi ve vatandaşlık göreviyle sandık başına giden tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, sandık başında görev yapan tüm görevliler ile seçim güvenliği için görevleri başında bulunan emniyet güçlerimize kolaylıklar diliyorum." ifadesini kullandı.