Hendek'te dereye düşen kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Hendek'te dereye düşen kişi kurtarıldı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde Başpınar Mahallesi Mezbahane bölgesinde bir kişi dereye düşerek yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin çabasıyla Vedat Bozoğ kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bozoğ'un durumu iyi.

23.07.2024 00:19
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde dereye düşerek yaralanan kişi, ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Başpınar Mahallesi Mezbahane bölgesinde bir kişinin dereye düşerek yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE), sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çabası sonucu düştüğü yerden çıkarılan Vedat Bozoğ, ambulansla Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bozoğ'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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