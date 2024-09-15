Hendek'te Fabrika Patladı: 21 Yaralı

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VALİ KARADENİZ: 2'Sİ AĞIR, 21 YARALI

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Hendek ilçesindeki bir makarna fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Patlamada yaralı sayısının 21 olduğunu belirten Vali Karadeniz, "12'si hastanelere sevk edildi, 9 yaralı kendi imkanlarıyla hastaneye ulaştılar. 2 yaralı entübe durumda. 57 işçi, 2 mutfak görevlisi; 59 vardiya görevlisi var. Bunların yalnızca bir kısmı patlama bölgesinde olduğu söylendi. Patlama ilk tespitlere göre değirmen bölümünde yaşandı. Ancak bu konuda yangın tamamen söndürüldükten sonra itfaiye ve emniyetin yapacağı araştırmalarla yangının nedeni belirlenecek" dedi.