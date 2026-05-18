Hendek'te Fabrika Patlaması: Müdür Tutuklandı
Hendek'te Fabrika Patlaması: Müdür Tutuklandı

18.05.2026 21:29
Sakarya'da konveyör bant fabrikasındaki patlama sonrası müdür B.Ö. tutuklandı, 1 işçi hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde konveyör bant üretimi yapılan fabrikada meydana gelen patlamaya ilişkin gözaltına alınan fabrika müdürü tutuklandı.

Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikada 8 Mayıs'ta meydana gelen patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında fabrika müdürü B.Ö. gözaltına alındı.

İşlemleri tamamlanan B.Ö. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde konveyör bant üretilen fabrikada 8 Mayıs'ta meydana gelen patlamada Tayfun Atış ile 7 işçi yaralanmış, Atış, Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

