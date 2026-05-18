Sakarya'nın Hendek ilçesinde konveyör bant üretimi yapılan fabrikada meydana gelen patlamaya ilişkin gözaltına alınan fabrika müdürü tutuklandı.
Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikada 8 Mayıs'ta meydana gelen patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında fabrika müdürü B.Ö. gözaltına alındı.
İşlemleri tamamlanan B.Ö. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde konveyör bant üretilen fabrikada 8 Mayıs'ta meydana gelen patlamada Tayfun Atış ile 7 işçi yaralanmış, Atış, Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Son Dakika › Güncel › Hendek'te Fabrika Patlaması: Müdür Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?