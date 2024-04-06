Hendek'te kadın muhtar sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hendek'te kadın muhtar sayısı 2'ye yükseldi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yapılan seçimlerde iki kadın muhtar adayı rakiplerini geride bırakarak seçildi. Bu sayede ilçedeki kadın muhtar sayısı 2'ye yükseldi.

06.04.2024 23:02  Güncelleme: 23:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hendek'te kadın muhtar sayısı 2'ye yükseldi

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde 31 Mart seçimlerine katılan iki muhtar adayı kadın, rakiplerini geride bırakarak muhtar seçildi. 92 mahallesi bulunan ilçede daha öncesinde bir olan kadın muhtar sayısı bu seçimde ikiye yükseldi.

92 mahalle bulunan Hendek ilçesinde kadın muhtar sayısı 1'den, 2'e yükseldi. Beş çocuk, 12'de torun sahibi olan 54 yaşındaki Kıymet Kahveci Bayraktepe Mahallesi, 43 yaşındaki Emel Kasap ise Büyükdere Mahallesi Muhtarlığı için adaylık yarışına girdi. 31 Mart seçimlerinde rakiplerini geride bırakan iki kadın muhtar, görevlerine başladı. Seçmenler, Hendek'te Bayraktepe ve Büyükdere Mahallelerini kadınlara emanet etti. Bununla birlikte ilçedeki kadın muhtar sayısı ikiye yükseldi. Buluşarak sohbet eden ve birbirlerine başarılar dileyen kadınlar, muhtarlık mesleğini kadınların daha iyi yürüteceğine de değindi. Ayrıca, ilçenin bir önceki dönemdeki tek kadın muhtar olma unvanına sahip Şükriye Tatarhan ise girdiği seçimde kaybetti.

"Büyüklerimin destekleri ile karar alarak bu yola çıktım"

Büyükdere Mahallesi Muhtarı Emel Kasap, "Doğduğum mahallede her zaman büyük ve küçüklerime saygı duyup, yardım eden, destek veren çalışkan bir insandım. Bununla ilgili de mahallemden çok talep geldi ve muhtarlık fikrine bu şekilde karar verdim. Daha çok büyüklerim destekledi, onların destekleri ile karar alarak bu yola çıktım. Mahallem ile ilgili birçok eksik var; sosyal yaşam alanlarımız yok, altyapı sıkıntılarımız var, doğalgaz eksik olan yerlerimiz var ve en büyük problemlerimiz ise yan yolda kaldırımların olmaması. Bunlarla ilgili belediyemizin de katkısı ile birçok şey yapmayı düşünüyorum" dedi.

"Ailemizi yönettiğimiz gibi mahallemizi de yönetebiliriz"

Bayraktepe Mahallesi Muhtarı Kıymet Kahveci, "Muhtar adaylığımı yakınlarım hep olumlu karşıladı; eşim ve çocuklarım hep destekçim oldu. Ben zaten mahalleme çok hakim bir insandım. Hastasını, engellisini, yaşlısını ve ihtiyaç sahibini hep ziyaret eder, bilirdim. Böyle olunca mahallemizin büyükleri 'bu işi yapıyorsun, yetkin olsun ve insanlara karşı daha fazla yararın olsun' dediler. Önayak oldular ve ben de adaylığa öyle karar verdim. Mahallemde birçok eksik var ve nerden başlayacağımı bilmiyorum. Şuanda bir cenaze olsa mahallede masa ve sandalyemiz dahi yok. Pazaryeri, yaşam merkezi isteyenler var. Cenazelerde taziye için bir yer yapmak istiyorum. Mahallede yaşayan vatandaşımızın evi müsait değildir bir yer lazımdır, onu karşılayabilecek yer yapmak istiyorum. Sağlık ocağı, ambulans, çocuk parklarında kamera olsun, genç kızlarımız sokağa çıkıyor mahallemizde sürekli bekçi olsun istiyorum. Yani benim isteklerim çok fazla. Kadınlar bu işleri daha güzel yapıyor ve ince düşünüyorlar. Nasıl ailemizi yönetiyorsak kadınlar olarak, mahallemizi de yönetebiliriz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Sakarya, Hendek, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hendek'te kadın muhtar sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepkiler artıyor
    00:25 İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepkiler artıyor

    İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ülke genelinde tepkilere neden oluyor. İsrail iç istihbarat servisi Shin Bet'in eski Başkanı Ami Ayalon, Hayfa'da düzenlenen bir gösteride askeri harekatın sınırları zorladığını ve askerlerin yeniden işgal etmeye zorlandığını belirtti. Ayalon ayrıca savaşın siyasi bir hedef olmadan sürekli bir savaşa dönüşebileceğini ifade etti.

  • Ramazan Bayramı'nda İnegöl Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Yoğunluk
    00:20 Ramazan Bayramı'nda İnegöl Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Yoğunluk

    Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tatili şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, İnegöl Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğunluk oluştururken trafik ekipleri denetim gerçekleştirdi. İnegöl'de trafik ekipleri, İnegöl Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslere yönelik denetim yaptı. Vatandaşların bayram tatilinde güvenli yolculuk yapmalarını sağlamak için İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslere yönelik uygulama yaptı. Uygulamada sürücülerin belgeleri kontrol edilirken, yolculara kemer kullanmaları konusunda uyarı yapıldı.

  • Siirt'te Otomobil Şarampole Yuvarlandı: Sürücü Ağır Yaralandı
    00:14 Siirt'te Otomobil Şarampole Yuvarlandı: Sürücü Ağır Yaralandı

    Siirt'te sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil, kontrolünden çıkarak demir bariyerlere çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ağır yaralandı ve olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

  • Delattre Modern Dans Topluluğu Ankara Müzik Festivali'nde sahne aldı
    00:03 Delattre Modern Dans Topluluğu Ankara Müzik Festivali'nde sahne aldı

    Alman ve Fransız sanatçılardan oluşan Delattre Modern Dans Topluluğu, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı tarafından düzenlenen Ankara Müzik Festivali'nde performans sergiledi. Stephen Delattre ve Filipe Portugal'ın koreografisini tasarladığı gösteride 8 dansçı, izleyicilere görsel bir şölen sundu.


23:07 Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, tiyatro sahnesinde Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, tiyatro sahnesinde
22:09 Beyoğlu’ndaki İsrail protestosuna ilişkin Bakan Yerlikaya’dan ilk açıklama: 2 emniyet görevlisi açığa alındı Beyoğlu'ndaki İsrail protestosuna ilişkin Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama: 2 emniyet görevlisi açığa alındı
20:34 Beyoğlu’nda İsrail’le ticareti protesto edenlere ters kelepçe gözaltı Beyoğlu'nda İsrail'le ticareti protesto edenlere ters kelepçe gözaltı
17:53 Beşiktaş’taki yangından yeni detaylar Açılış bayrama yetişsin diye işçilere Ramazan bitene kadar süre vermişler Beşiktaş'taki yangından yeni detaylar! Açılış bayrama yetişsin diye işçilere Ramazan bitene kadar süre vermişler
23:54 AK Parti’den CHP’ye geçen Sancaktepe Belediye’nde jakuzi tartışması Eski başkan iddialara “hodri meydan“ dedi AK Parti'den CHP'ye geçen Sancaktepe Belediye'nde jakuzi tartışması! Eski başkan iddialara "hodri meydan" dedi
18:48 Ünlü oyuncu Nuri Alço hastaneye kaldırıldı Ünlü oyuncu Nuri Alço hastaneye kaldırıldı
18:27 İran Devrim Muhafızları Ordusu: İsrail’e pişman edici bir yanıt vereceğiz İran Devrim Muhafızları Ordusu: İsrail'e pişman edici bir yanıt vereceğiz
17:58 Tayvan’ın deprem için teknik yardım kabul ettiği tek yabancı ekip Türkler oldu Tayvan'ın deprem için teknik yardım kabul ettiği tek yabancı ekip Türkler oldu
17:57 CHP’de Esenyurt krizi Belediye Başkanı seçilen Ahmet Özer, eski yönetimi eleştirdi: Boş kasa ile devraldık CHP'de Esenyurt krizi! Belediye Başkanı seçilen Ahmet Özer, eski yönetimi eleştirdi: Boş kasa ile devraldık
17:04 Ankara’da atıl haldeki kanepenin altında, 6 yavru kedi kesilmiş halde bulundu Ankara'da atıl haldeki kanepenin altında, 6 yavru kedi kesilmiş halde bulundu
16:56 DBP İl Başkanı, belediye binasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını indirilmesini istedi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı DBP İl Başkanı, belediye binasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indirilmesini istedi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı
16:13 YSK, Van kararının gerekçesini açıkladı: Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi’nin son kararı yok hükmündedir YSK, Van kararının gerekçesini açıkladı: Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi'nin son kararı yok hükmündedir
15:45 3 partinin kıyasıya yarıştığı Kütahya’da oylar yeniden sayılacak 3 partinin kıyasıya yarıştığı Kütahya'da oylar yeniden sayılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2024 00:25:55. #1.13#
SON DAKİKA: Hendek'te kadın muhtar sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement