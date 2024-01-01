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Hendek'te Kamyonla Çarpışan Otomobilde 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Hendek'te Kamyonla Çarpışan Otomobilde 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kamyonla çarpışan otomobilde bulunan Mehmetcan Yelken ve Berat Velioğlu hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hendek\'te Kamyonla Çarpışan Otomobilde 2 Kişi Hayatını Kaybetti
01.01.2024 - 23:55,
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SAKARYA'nın Hendek ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki Mehmetcan Yelken (20) ve Berat Velioğlu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.30 sıralarında D-100 karayolunun Hendek Köprübaşı Mahallesi Küçük Oto Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 67 ABS 485 plakalı kamyon ile Berat Velioğlu idaresindeki 41K 7781 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, refüjü aşıp karşı şeride geçerek durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Berat Velioğlu ve araçta bulunan Mehmet Can Yelken ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Hendek Devlet Hastanesi'ne götürülen Berat Velioğlu ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Mehmet Can Yelken, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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