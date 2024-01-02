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Hendek'te kaza: Kamyon sürücüsü tutuklandı - Son Dakika
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Hendek'te kaza: Kamyon sürücüsü tutuklandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen kazada 2 genç hayatını kaybetti. Kazaya karışan kamyonun sürücüsü tutuklandı. Kazada hayatını kaybeden gençler için cenaze töreni düzenlendi.

Hendek\'te kaza: Kamyon sürücüsü tutuklandı
02.01.2024 - 16:45,  Güncelleme: 16:50
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde 2 gencin hayatını kaybettiği kazaya karışan kamyonun sürücüsü tutuklandı.

D-100 kara yolu Köprübaşı Mahallesi Küçük Oto Sanayi ışıklı kavşağında dün akşam meydana gelen kazanın ardından gözaltına alınan kamyon sürücüsü R.Ç, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Hendek Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan R.Ç. tutuklandı.

Kazada yaralanarak kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitiren Berat Velioğlu (23) ile Mehmet Can Yelken (21) için cenaze töreni düzenlendi.

Velioğlu'nun cenazesi Güney Mahallesi Hendek Merkez Camisi'nde, Yelken'in cenazesi ise Güldibi Mahallesi Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlıklarına defnedildi.

Yelken'in cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

D-100 kara yolu Köprübaşı Mahallesi Küçük Oto Sanayi ışıklı kavşağında R.Ç. yönetimindeki 67 ABS 485 plakalı kamyon ile Berat Velioğlu idaresindeki 41 K 7781 plakalı otomobil çarpışmış, Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Velioğlu müdahalelere rağmen kurtarılamamış, Yelken de sevk edildiği Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA
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