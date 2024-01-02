 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hendek'te kaza sonucu hayatını kaybeden 2 gencin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Hendek'te kaza sonucu hayatını kaybeden 2 gencin cenazesi toprağa verildi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden Berat Velioğlu ve Mehmet Can Yelken'in cenaze töreni düzenlendi. Velioğlu'nun cenazesi Hendek Merkez Camisi'nde, Yelken'in cenazesi ise Güldibi Mahallesi Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlıklarına defnedildi. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Hendek\'te kaza sonucu hayatını kaybeden 2 gencin cenazesi toprağa verildi
02.01.2024 - 14:31,
Abone Ol

Sakarya'nın Hendek ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden 2 gencin cenazesi toprağa verildi.

D-100 kara yolu Köprübaşı Mahallesi Küçük Oto Sanayi ışıklı kavşağında dün akşam meydana gelen kazada yaralanarak kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitiren Berat Velioğlu (23) ile yanındaki Mehmet Can Yelken (21) için cenaze töreni düzenlendi.

Velioğlu'nun cenazesi Güney Mahallesi Hendek Merkez Camisi'nde, Yelken'in cenazesi ise Güldibi Mahallesi Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlıklarına defnedildi.

Yelken'in cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

Gözaltında alınan kamyon sürücüsü ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

D-100 kara yolu Köprübaşı Mahallesi Küçük Oto Sanayi ışıklı kavşağında sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 67 ABS 485 plakalı kamyon ile Berat Velioğlu idaresindeki 41 K 7781 plakalı otomobil çarpışmış, Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Velioğlu müdahalelere rağmen kurtarılamamış, Yelken de sevk edildiği Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Sakarya, Trafik, Kaza, Otomobil, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hendek'te kaza sonucu hayatını kaybeden 2 gencin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika


15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı
15:16
Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor
14:55
Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti
14:37
Kibariye 13 yaşındayken yaşadığı istismarı itiraf etti: Cacığıma ilaç atmışlar Kibariye 13 yaşındayken yaşadığı istismarı itiraf etti: Cacığıma ilaç atmışlar
14:33
Kim Min-Jae, ''Yılın Futbolcusu'' seçildi Kim Min-Jae, ''Yılın Futbolcusu'' seçildi
14:24
15 yaşındaki kızı soyunurken kayda alan sapık güvenlik kameralarına yakalandı 15 yaşındaki kızı soyunurken kayda alan sapık güvenlik kameralarına yakalandı
14:15
Ayşenil Şamlıoğlu'ndan yıllar sonra gelen itiraf: Derslere girmeden mezun oldum, bana düşman oldular Ayşenil Şamlıoğlu'ndan yıllar sonra gelen itiraf: Derslere girmeden mezun oldum, bana düşman oldular
13:43
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 185'e yükseldi İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 185'e yükseldi

Son Dakika
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı
15:16 Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor
14:55 Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti
14:37 Kibariye 13 yaşındayken yaşadığı istismarı itiraf etti: Cacığıma ilaç atmışlar
14:33 Kim Min-Jae, ''Yılın Futbolcusu'' seçildi
14:24 15 yaşındaki kızı soyunurken kayda alan sapık güvenlik kameralarına yakalandı
14:15 Ayşenil Şamlıoğlu'ndan yıllar sonra gelen itiraf: Derslere girmeden mezun oldum, bana düşman oldular
13:43 İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 185'e yükseldi
13:37 Rusya'da yılbaşı kutlamalarını fırsat bilen yetkililer göçmenleri yakalayıp askere aldı
13:25 Derslerde okutulması gereken operasyon! Yanan uçaktaki 379 kişiyi 90 saniye içinde tahliye ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 15:50:40. #1.11#
SON DAKİKA: Hendek'te kaza sonucu hayatını kaybeden 2 gencin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement