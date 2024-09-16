Hendek'te Makarna Fabrikasında Patlama - Son Dakika
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Hendek'te Makarna Fabrikasında Patlama

Hendek\'te Makarna Fabrikasında Patlama

Hendek'teki patlamada 1 ölü, 30 yaralı; olay yeri incelemesi devam ediyor.

16.09.2024 12:18
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde dün 1 kişinin öldüğü 30 kişinin de yaralandığı makarna fabrikasındaki patlamada, bölgede olay yeri incelemesi sürüyor. Polis ekipleri, patlama riskine karşı bölgeye girişlere izin vermiyor, fabrikanın yakınına görevliler harici kimse yaklaştırılmıyor. Yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı sağlık ekipleri de bölgede hazır bekliyor.

HABER-KAMERA: Nazım Özgün ERBULAN/HENDEK(SAKARYA),

Kaynak: DHA

Ekonomi, Sakarya, 3-sayfa, Sağlık, Hendek, Güncel, Polis, Son Dakika

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