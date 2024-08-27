Hendek\'te Servis Midibüsü ile Otomobil Çarpıştı: 2\'si Ağır 3 Kişi Yaralandı

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Hendek ilçesinde işçi taşıyan servis midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Cengiz G'nin kullandığı 54 S 0269 plakalı servis midibüsü, Başpınar Mahallesi Ömer Bayraklıpaşa Caddesi'nde karşı yönden gelen E.G. yönetimindeki 54 KA 289 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Emre G. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerce araçtan çıkarılan ağır yaralı 2 kişi ile hafif yaralanan işçi Aysel E, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtlarda servis midibüsü ile otomobilin çarpışmasıyla çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor.