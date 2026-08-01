Hendek'te Silahlı Kavga: 2 Tutuklama

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı.

İlçede, 13 Temmuz 2024'te Yunus Efe'nin (24) bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili aralarında husumet olduğu belirtilen O.F.G. ve kardeşi B.K.G. ile K.Ç, 30 Temmuz'da karşılaştı.

Taraflar arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.F.G, tabancayla K.Ç'ye ateş etti.

Yaralanan K.Ç. sağlık görevlilerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, O.F.G. ve B.K.G. olay yerinden kaçtı.

Zanlıları yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.F.G. ve B.K.G, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.