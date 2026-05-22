Hendek\'te Silahlı Kavga: İşletme Sahibi Öldürüldü

Sakarya'nın Hendek ilçesinde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden kişinin cenazesi defnedildi.

Hicriye Mahallesi'ndeki otelin eğlence merkezinde dün gece saatlerinde çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren işletme sahibi Cavit Yılmaz'ın (62) cenazesi Büyükdere Mahallesi Çamlık Camisine getirildi.

Yılmaz'ın yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

Yılmaz'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Akova Mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye, Yılmaz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Dün gece saatlerinde Hicriye Mahallesi'ndeki otelin eğlence merkezinde işletme sahipleri Cavit Yılmaz ve A.Y. (52) ile müşteriler L.M. (52), M.S. (55), Ufuk Sezer (26) ve E.Ş. (34) arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Yılmaz, Sezer ile M.S. yaralanmış, Yılmaz ve Sezer, hastanede hayatını kaybetmiş, L.M. A.Y. ve E.Ş. gözaltına alınmıştı.