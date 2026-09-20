Her yıl 10 milyon kişiye demans tanısı konuluyor, dünyada 57 milyon hasta var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Her yıl 10 milyon kişiye demans tanısı konuluyor, dünyada 57 milyon hasta var

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DSÖ'ye göre dünyada 57 milyondan fazla kişi demansla yaşıyor, her yıl yaklaşık 10 milyon kişiye yeni tanı konuluyor. Kesin tedavisi olmasa da riskin yüzde 45'e kadarının tütün, alkol ve hareketsizlik gibi değiştirilebilir faktörlerle önlenebildiği belirtiliyor.

Dünya genelinde 57 milyondan fazla kişinin demansla (bunama) yaşadığı ve bu rakamın 2050'ye kadar 139 milyona çıkacağı öngörülürken, tam tedavisi olmasa da demans riskinin belli oranda "önlenebilir veya geciktirilebilir" olduğu değerlendiriliyor.

Alzheimer hastalığı hakkında farkındalık oluşturmak ve bununla mücadeleye destek vermek amacıyla dünya genelinde her yıl 21 Eylül "Dünya Alzheimer Günü" olarak kutlanıyor.

Beyin hücrelerinin zamanla ölümüne bağlı olarak hafıza kaybı, bunama ve bilişsel fonksiyonların azalması şeklinde ilerleyen Alzheimer nedeniyle, dünya genelinde her yıl binlerce kişi yaşamını yitiriyor.

İlk kez 1906'da Alman psikiyatrist ve patolojist Alois Alzheimer tarafından tanımlanan hastalık, "21. yüzyılın kabusu" olarak kabul ediliyor.

AA muhabiri, demans hastalığı ve bunun en yaygın türü olarak kabul edilen Alzheimer hakkındaki güncel bilgileri derledi.

Dünya genelinde 57 milyondan fazla kişi demansla yaşıyor

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) 15 Temmuz'da yaptığı açıklamaya göre, dünya genelinde 57 milyondan fazla kişi, demansla yaşıyor ve her yıl yaklaşık 10 milyon kişiye yeni tanı konuluyor.

Bu sayının 2030 yılına kadar 78 milyona, 2050 yılına kadar ise 139 milyona çıkacağı tahmin ediliyor.

Demansın en yaygın türü olan Alzheimer hastalığının, vakaların yüzde 60 ila 70'ini oluşturduğu değerlendiriliyor.

Demans küresel çapta yedinci önde gelen ölüm nedeni olarak görülürken, hafızayı, düşünmeyi ve günlük aktiviteleri gerçekleştirme yeteneğini etkiliyor ve beyne zarar veren birçok farklı hastalıktan kaynaklanabilir.

Demansın küresel maliyeti 2030'da 2,8 trilyon dolara ulaşabilir

Demansın küresel maliyetinin 2019 yılında 1,3 trilyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Bu maliyetin 2030 yılına kadar 1,7 trilyon dolara, bakım maliyetlerindeki artışlar da dahil edilirse 2,8 trilyon dolara ulaşması öngörülüyor.

Alzheimer's Disease International'ın (ADI) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, demans hastalarının yüzde 60'ı düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşıyor ancak bu oranın 2050'ye kadar yüzde 71'e yükselmesi bekleniyor.

Dünya genelinde her 3 saniyede bir yeni demans vakası ortaya çıkarken, demansın bir ülke olması halinde küresel maliyetleri bakımından Haziran 2024 itibarıyla dünyanın en büyük 17. ekonomisi olacağı değerlendiriliyor.???????

Demans hastalığında tanı ve tedavi açığı dikkati çekiyor

ADI'ya göre, araştırmalar demansla yaşayan insanların çoğunun henüz resmi tanı almadığını gösteriyor.

Yüksek gelirli ülkelerde demans vakalarının yalnızca yüzde 20 ila 50'si birinci basamak sağlık hizmetlerinde kayıt altına alınırken, bu "tedavi açığının" düşük ve orta gelirli ülkelerde çok daha büyük olduğu tahmin ediliyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezinin (CDC) verilerine göre, Alzheimer hastalığının erken belirtileri genellikle 60 yaşından sonra ortaya çıkıyor ve yaş ilerledikçe risk de artıyor.

Daha genç kişilerde de Alzheimer hastalığı görülebilirken bu durum daha az yaygın. ???????

Tedavisi olmasa da önleme ve erteleme ihtimali var

DSÖ'ye göre, demans hastalığının kesin tedavisi bulunmuyor ancak demans riskinin yüzde 45'e kadarı "önlenebilir veya geciktirilebilir" olarak görülüyor.

Demans hastalığı riskinin yüzde 45'e kadarının tütün, alkol kullanımı, sosyal izolasyon, fiziksel hareketsizlik, hava kirliliği, yüksek tansiyon ve diyabet gibi "değiştirilebilir risk faktörlerine" bağlanabileceği değerlendiriliyor.

Kaynak: AA
Dünya Sağlık ÖrgütüDemansSağlıkGüncelDemansDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sokakta gelen ölüm Daha 5 yaşındaydı Sokakta gelen ölüm! Daha 5 yaşındaydı
Dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye 250 bin TL ceza yazıldı Dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye 250 bin TL ceza yazıldı
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım’a ev hapsi Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım’a ev hapsi
Ne şakaları var ne de acımaları Gelene geçene gol yağdırıyorlar Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar
Bu takım bu hallere nasıl düştü Dünya devini darmadağın ettiler Bu takım bu hallere nasıl düştü? Dünya devini darmadağın ettiler
Holiganların derbisi öncesi alarm Polise özel yetki verildi Holiganların derbisi öncesi alarm! Polise özel yetki verildi
12:06
Bakan Fidan’dan Suudi Arabistan’a askeri destek sinyali mi “İhtiyaçları karşılama yönünde sıkıntımız olmaz“
Bakan Fidan'dan Suudi Arabistan'a askeri destek sinyali mi? "İhtiyaçları karşılama yönünde sıkıntımız olmaz"
11:35
Trafik magandası bu kez erkek değil kadın Korna çalan genç kadına dehşeti yaşattı
Trafik magandası bu kez erkek değil kadın! Korna çalan genç kadına dehşeti yaşattı
11:33
Alihan Kuriş soruşturmasında olay CHP iddiası: Oy vermeyenler cami gruplarından aforoz edildi
Alihan Kuriş soruşturmasında olay CHP iddiası: Oy vermeyenler cami gruplarından aforoz edildi
10:50
Abdülhamid Terkin ile Ayşegül Yaşar cinayetleri çözüldü
Abdülhamid Terkin ile Ayşegül Yaşar cinayetleri çözüldü
10:31
Tapuda yeni dönem başlıyor Bunu yapmayan ev satamayacak
Tapuda yeni dönem başlıyor! Bunu yapmayan ev satamayacak
10:18
Nusret yine yaptı yapacağını Restorandaki görüntü büyük tartışma yarattı
Nusret yine yaptı yapacağını! Restorandaki görüntü büyük tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2026 12:56:21. #7.12#
SON DAKİKA: Her yıl 10 milyon kişiye demans tanısı konuluyor, dünyada 57 milyon hasta var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement