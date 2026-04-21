Herat Ulu Cami Parkı Yenilendi - Son Dakika
Herat Ulu Cami Parkı Yenilendi

Herat Ulu Cami Parkı Yenilendi
21.04.2026 20:05
TİKA tarafından yenilenen Herat Ulu Cami parkı, halkın kullanımına açıldı; dostluk vurgulandı.

Afganistan'ın Herat vilayetinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı tarafından yenilenen Herat Ulu Cami parkı, projenin tamamlanmasının ardından hizmete açıldı.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında park alanı kapsamlı bir çevre düzenlemesiyle yeniden halkın kullanımına kazandırıldı.

Çalışmalar çerçevesinde yürüyüş yolları yenilendi, geniş alanlar çimlendirildi, dinlenme alanları oluşturuldu, havuzların altyapısı ve tesisatları onarılarak yeniden kullanıma sunuldu.

Herat Ulu Cami çevresindeki proje, tarihi yapının dokusuna uygun şekilde tasarlandı.

Açılış törenine Türkiye'nin Kabil Maslahatgüzarı Sadin Ayyıldız, Herat Valisi Nur Ahmed İslamcar, Türkiye'nin Herat Başkonsolosu Tezcan Kadıoğlu, TİKA yetkilileri ve davetliler katıldı.

Törende yapılan konuşmalarda, Türkiye ile Afganistan arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin bu tür projelerle güçlendiği vurgulandı.

Herat Valisi İslamcar, TİKA'nın bölgede gerçekleştirdiği projelere değinerek, özellikle Ulu Cami müştemilatına yönelik çalışmaların halka büyük katkı sağladığını belirtti. İslamcar, tarihi dokuya uygun şekilde tamamlanan çevre düzenlemesi için TİKA'ya ve Türk halkına teşekkür etti.

Programın sonunda TİKA yetkilileri tarafından Herat Ulu Cami ve çevresinde yürütülen restorasyon çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verildi. Yoğun katılımla gerçekleşen açılış, bölge halkı tarafından ilgiyle karşılandı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Herat Ulu Cami Parkı Yenilendi - Son Dakika

SON DAKİKA: Herat Ulu Cami Parkı Yenilendi - Son Dakika
