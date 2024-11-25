Herkes İçin Turizm Derneği, Manisa\'daki Kültürel Gezide Engelli Bireyleri Ağırladı

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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi, İzmir'den gelen Herkes İçin Turizm Derneği üyesi 30 kişilik kafileye, kentteki tarihi ve kültürel mekanları gezdirdi.

Engelli bireylerin turizm sektörü, turizm faaliyetleri, kültür sanat ve spor etkinlikleri aracılığı ile yaşam kalitesini yükseltmek için kurulan Herkes İçin Turizm Derneği üyesi 30 kişilik kafile kent merkezinde ağırlandı. Düzenlenen kültür gezisine engelli bireyler ve yakınları katıldı. Şehrin önemli tarihi yapılarından olan Tıp Tarihi Müzesi ve Uluslararası Mesir Macunu Festivali'ne ev sahipliği yapan Hafsa Sultan Camii'ne gidildi. Kafileye, Sultan Camii'nin ve Tıp Tarihi Müzesi'nin tarihteki yerine ilişkin bilgi verildi. Daha sonra Mimar Sinan'ın Ege Bölgesi'ndeki tek eseri olma özelliğini taşıyan Muradiye Camii ziyaret edildi. Ardından Saruhan Bey'in torunu İshak Çelebi tarafından 1368-1369 yılları arasında yaptırılan Mevlevihane ziyaret edildi. Öğle yemeğinden sonra Şehzadeler Park'ın ziyaret edilmesinin ardından gezi programı sona erdi.

Engelsiz bir yaşam ve engelsiz bir kültür için devam

Herkes İçin Turizm Derneği Başkanı Ali Aydoğmuş, "Doğuştan görme engelliyim, Herkes İçin Turizm Derneği benim gönüllü yaptığım işim. Biz dernek olarak İzmir'de kurulduk ve farklı engelli bireyler ile birlikte kültürel geziler yapıyoruz. İlk defa Manisa'ya geldim bizim açımızdan keyifliydi çünkü Osmanlı tarihi açısından önemli kentlerden olan Manisa'yı gezdik. Bize bu fırsatı sunduğu için Büyükşehir Belediyesi'ne ve Şehzadeler Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Engelsiz bir yaşam ve engelsiz bir kültür için devam" diye konuştu.

2 yaşından beri ortopedik engelli olduğunu belirten Abidin Harputluoğlu, "bB geziye katılmak benim için güzel bir duyguydu. Manisa'nın tarihi ve kültürel mekanlarını çok beğendim. Geziyi düzenleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ve bana engelsiz nakil aracı tahsil eden Şehzadeler Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" dedi.