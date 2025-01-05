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Hesarek Kayak Merkezi Sezonu Açıldı

Hesarek Kayak Merkezi Sezonu Açıldı

Bingöl'deki Hesarek Kayak Merkezi, kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla düzenlenen törenle yeni sezonunu açtı. Vali Ahmet Hamdi Usta, ziyaretçi sayısının bu yıl 2 katına çıkmasını beklediklerini söyledi.

05.01.2025 17:44  Güncelleme: 17:51
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BİNGÖL'de kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaştığı Hesarek Kayak Merkezi'nde sezon açıldı.

Bingöl kent merkezine 34 kilometre uzaklıktaki Hesarek Kayak Merkezi, yeni sezonunu düzenlenen törenle açtı. Dikme köyü yakınlarındaki 2 bin 500 metre rakımlı Hesarek Dağı zirvesinde bulunan, 1600 metre pist uzunluğuna sahip, 70 yatak kapasiteli otelin, teleski, telesiyej ve baby lift bölümlerinden oluşan merkez, kayakseverlere kapılarını açtı. Açılış törenine Vali Ahmet Hamdi Usta, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı ve birçok kişi katıldı. Merkezin açılışında, jandarma ve sporcular ellerinde Türk bayraklarıyla, zirveden kar motorlarıyla ve kayak yaparak indi. Hesarek Kayak Merkezi, kayak severlere gece kayağı yapma imkanı da sunuyor.

'ZİYARETÇİ SAYISINI 2 KATINA ÇIKARACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYOR'

Vali Ahmet Hamdi Usta burada yaptığı konuşmada, karın erken yağmasıyla sezonun erken açıldığını ve buna göre ziyaretçi sayısında 2 kat bir artış yaşanacağını ifade ederek, "Hesarek Kayak Merkezi, Türkiye'nin en güzel ve cazibeli kayak merkezlerinden biridir. Normalde 4 aylık bir kış sezonuyla diğer kayak merkezlerine göre avantaja sahip. Ancak, son 2-3 yılda karın geç yağması ve ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle talep azaldı. Buna rağmen, geçen yıl 100 bin kayaksever bu bölgemizi ziyaret etti. Bu yılsa kar erken geldi ve sezon biraz daha uzun sürecek. Bu yüzden, bu yıl ziyaretçi sayısını 2 katına çıkaracağımızı düşünüyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Erdal Arıkan da "Kayak geçmişi ve kültürü 1970'li yıllarda Yolçatı Kayak Tesisleri ile başladı ve bugün Hesarek Kayak Merkezi ile devam ediyor. Halkımızın bu kültüre olan ilgisi her geçen gün artmaktadır" ifadelerini kullandı.

Kayak merkezine gelen Maviş Bükey ise "Burası çok güzel, çok eğleniyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte herkesi bekliyoruz" diye konuştu.

Şeyma Tağtekin da "Buraya arkadaşlarımla birlikte geldim. Bizim için değişik ve güzel bir aktivite oldu. Burayı çok sevdik, eğlenceli vakit geçiriyoruz. Herkesi buraya bekliyoruz" dedi.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Hesarek Kayak Merkezi Sezonu Açıldı - Son Dakika

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