Hevsel Bahçeleri'nde Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Hevsel Bahçeleri'nde Uyuşturucu Operasyonu

17.06.2026 09:25
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Diyarbakır'da Hevsel Bahçeleri'nde düzenlenen operasyonda 12 bin 174 kök kenevir ele geçirildi.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'daki UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki 8 bin yıllık Hevsel Bahçeleri'nde hava destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 bin 174 kök kenevir ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, koordinesinde Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Havacılık Şube Müdürlüğü ekiplerince Sur ilçesindeki İçkale ve Dicle Nehri hattında yer alan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan ve 8 bin yıldır üretimin yapıldığı Hevsel Bahçeleri'nde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 6 sektörel alanda ve su debisinden kaynaklı meydana gelen adacıklar civarında 23 farklı alandan 12 bin 174 kök kenevir bitkisi ele geçirilerek, imha edildi.

Ele geçirilen bitkilerin imhası ile 2 bin 435 kilogram skunk/esrar maddesinin üretiminin önüne geçildi.

Kaynak: ANKA

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