Heyelan Faciası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

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(ANKARA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Sarıyer mahallesinde faaliyet gösteren bir mermer ocağındaki heyelan nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Balıkesir'in Marmara Adası Saraylar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir mermer ocağında yaşanan heyelan sonucu2 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Başkan Akın'ın açıklaması şu şekilde:

"Marmara Adası Saraylar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir mermer ocağında yaşanan heyelan sonucunda 2 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendilerine Allah'tan rahmet, aileleri ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum."