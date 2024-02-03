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Niksar Günebakan Köyü'nde Heyelan Nedeniyle Cami Minaresi Yıkıldı - Son Dakika
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Niksar Günebakan Köyü'nde Heyelan Nedeniyle Cami Minaresi Yıkıldı

Niksar Günebakan Köyü\'nde Heyelan Nedeniyle Cami Minaresi Yıkıldı

Niksar ilçesine bağlı Günebakan köyünde yaşanan heyelan sonucunda bir evin üzerine Günebakan Köyü Merkez Cami minaresi yıkıldı. Evlerin boşaltılması sayesinde can kaybı ve yaralanma yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.

03.02.2024 23:20
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HEYELAN NEDENİYE CAMİ MİNARESİ YIKILDI

Niksar ilçesine bağlı Günebakan köyünde 3 gün önce yaşanan heyelan paniğe neden oldu. Heyelan nedeniyle köydeki birçok evin duvarlarında ve yollarda çatlaklar oluştu. İhbar üzerine köye ekipler sevk edildi. AFAD ekipleri, evlerde inceleme yaptı. Bazı evler tahliye edildi. Heyelan nedeniyle ibadete kapatılan vakıflara ait Günebakan Köyü Merkez Cami minaresi bu akşam saat 22.00 sıralarında bir evin üzerine yıkıldı. Yaşanan olayda evlerin daha önceden boşaltılmasından dolayı can kaybı ve yaralanma yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.

Fatih YILMAZ/NİKSAR, (Tokat),

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Niksar Günebakan Köyü'nde Heyelan Nedeniyle Cami Minaresi Yıkıldı - Son Dakika
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