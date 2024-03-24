Heyelanda balkonu çöken 2 katlı müstakil ev boşaltıldı
KARABÜK - Karabük'te heyelan nedeniyle balkonu çöken iki katlı müstakil ev boşaltılırken 6 kişilik aile geçici olarak öğretmenevine yerleştirildi.
Olay Yenimahalle Umut Sokak'ta bulunan iki katlı müstakil evin bahçesinde meydana geldi. Sağanak yağmur sonrası yumuşayan toprağın kayması sonucu heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle bahçede derin yarıklar oluşurken evin balkonu çöktü. İhbar üzerine olay yerine polis, belediye ve AFAD ekipleri sevk edildi. 6 kişilik aile heyelan tehlikesine karşı geçici olarak Karabük Öğretmenevine yerleştirildi.
Ekipler evin çevresine şerit çekerek önlem aldı.
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