Hicri Yeni Yılda İslam Kardeşliği Vurgusu - Son Dakika
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Hicri Yeni Yılda İslam Kardeşliği Vurgusu

12.06.2026 13:48
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Diyanet, hutbede hicri yeni yılın önemini vurguladı ve İslam kardeşliğine çağrıda bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan cuma hutbesinde, "Müslümanlara düşen hicri yeni yılda, İslam kardeşliğini esas almaları, birbirlerine kenetlenmeleri, maddi ve manevi imkanlarını birbirleriyle paylaşmaları olmalıdır." ifadesi kullanıldı.

"Hicri Yeni Yıla Girerken" konulu hutbe cuma vakti Türkiye genelindeki camilerde okundu.

Hicretin yalnızca bir yerden başka bir yere göç etmek olmadığı, Allah ve Resulünün rızasını her şeyden üstün tutma ideali olduğu vurgulanan hutbede, "Hicret, hata ve günahlardan tövbe edip Yüce Rabbimizin engin rahmet ve mağfiretine sığınma çabasıdır. Haramlardan helallere, kötülüklerden iyiliklere doğru adım atma kararlılığıdır. Peygamber Efendimiz, 'Müslüman, elinden ve dilinden zarar görülmeyen kişidir. Muhacir ise Allah'ın yasaklarını terk eden kimsedir' buyurarak bu hususa dikkatlerimizi çekmektedir." denildi.

"Müslümanın hicreti, dinine, değerlerine ve örfüne uygun bir ömür sürmesidir"

Müslümanın hicretinin kibirden tevazua, öfkeden merhamete, bencillikten diğerkamlığa, zulümden adalete, karamsarlıktan umuda doğru olması gerektiği belirtilen hutbede, şöyle devam edildi:

"Müslümanın hicreti, yalan, iftira, fitne ve gıybet gibi dilin afetlerinden uzaklaşıp doğruluğu, kardeşliği ve muhabbeti kuşanmasıdır. Müslümanın hicreti, nefsini ve neslini, sapkın fikirlerden, batıl ideolojilerden ve yanlış yönelişlerden koruması, dinine, değerlerine, kültürüne ve örfüne uygun bir ömür sürmesidir. Müslümanın hicreti, alkol, zina, faiz, rüşvet, stokçuluk ve karaborsacılık gibi huzur ve güveni zedeleyen haramlara tevessül etmemesi, helallerle yetinmesidir. Müslümanın hicreti, kul ve kamu hakkını ihlal edecek her türlü günahtan uzak durması, sözüne, davranışına ve işine dikkat etmesidir."

Hicri yeni yılın mazlumların yüzlerinin gülmesine, insanlığın huzura ermesine, birlik, beraberlik ve kardeşliğin pekişmesine vesile olması temennisinde bulunulan hutbede, "Müslümanlara düşen, hicri yeni yılda, hicretin anlam ve önemini yeniden kavramaları, içinde bulundukları dönemi doğru okumaları, hayatlarının muhasebesini yaparak geleceğe yön vermeleri olmalıdır. İslam kardeşliğini esas almaları, birbirlerine kenetlenmeleri, maddi ve manevi imkanlarını birbirleriyle paylaşmaları olmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hicri Yeni Yılda İslam Kardeşliği Vurgusu - Son Dakika

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