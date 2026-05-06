Hıdırellez Kutlamaları Safranbolu\'da Yapıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Hıdırellez kutlamaları kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.

Camikebir Mahallesi'ndeki Kadı Deresi Köprüsü önünde bir araya gelen katılımcılar, Emzikli Kaya'ya kadar yürüdü.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, etkinlikte yaptığı konuşmada, baharın gelişini, umudu ve bereketi temsil eden ve "Hıdırellez" olarak nitelendirilen bahar bayramını kutlamak için bir araya geldiklerini söyledi.

Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Şefik Yılmaz Dizdar da geçmişte Hıdırellez'de vatandaşların bu noktaya geldiğini, vakıf olarak da bu geleneği yaşatmak amacıyla yürüyüş organizasyonu düzenlediklerini ifade etti.

Safranbolu Kaymakamı Hayrettin Baskın'ın da yer aldığı etkinliğin sonunda, katılımcılara yufka ekmeği, yumurta, yeşil soğan ve yeşillik ikram edildi.