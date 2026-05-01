Hıdrellez Ateşi Kültürpark'tan Yükselecek - Son Dakika
Hıdrellez Ateşi Kültürpark'tan Yükselecek

01.05.2026 10:34  Güncelleme: 11:24
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Hıdırellez coşkusunu Kültürpark’ta yaşatacak. 5 Mayıs’ta yapılacak renkli etkinlikler, baharın enerjisini kente yayacak.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Hıdırellez coşkusunu Kültürpark'ta yaşatacak. 5 Mayıs'ta yapılacak renkli etkinlikler, baharın enerjisini kente yayacak.

İzmir'de baharın habercisi Hıdırellez, bu yıl da İzmir Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla kutlanacak. Kentin simge alanlarından Kültürpark'ta düzenlenecek etkinlikler, 5 Mayıs akşamı İzmirlilere bir bahar atmosferi yaşatacak.

5 Mayıs'ta çim alanda saat 19.00'da başlayacak etkinlikler, saat 23.00'te Hıdırellez ateşi etrafında gerçekleşecek dans performansı ile son bulacak.

Kutlama kapsamında Turan Mamay şefliğinde Düm Tek Şenlik Var Ritim Topluluğu konseri, Çılgın Cemal Konseri ve Auraks Dans Ekibi gösterisi, Tepecik Müzisyenler Derneği ve Fulya Atıl konseri, Rumeli Orhan Kemal konseri düzenlenecek. Ardından Hıdırellez ateşi yakılacak ve ateş etrafında Roman Ateşi Dans Performansı sahnelenecek.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Hıdrellez Ateşi Kültürpark'tan Yükselecek - Son Dakika

SON DAKİKA: Hıdrellez Ateşi Kültürpark'tan Yükselecek - Son Dakika
