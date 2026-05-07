Hıfzırrahman Raşit Öymen 47. Yılında Anıldı

Eski milletvekili ve eğitimci Hıfzırrahman Raşit Öymen, vefatının 47. yılında Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki mezarı başında anıldı. Anmaya, CHP Milli Eğitim Politika Kurulu üyeleri, CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar ile ailesi ve yakınları katıldı.

Hıfzırrahman Raşit Öymen'in torunu Aslı Öymen, anmada yaptığı konuşmada, dedesinin hayatını eğitime vakfettiğini, son günlerine kadar çalışmalarını bu alanda sürdürdüğünü belirterek, "Dedem küçük büyük ayırt etmez, çok meraklı, çok dinleyen, çok soru soran bir büyüğümdü. Onu erken yaşta kaybettiğimi düşünüyorum. Ondan öğrenecek çok şeyimiz vardı. Çok derin düşünen, sorduğunuz sorulara değişik açılardan bakmayı bilen ve sizi o yönde farklı düşünmeye yönlendiren bir tarzı vardı. Onun için çok minnettarım. Ben, Hıfzırrahman Raşit Öymen'in torunu olduğum için çok şanslıyım" ifadelerini kullandı.

"Bugün eğitim üvey evlat muamelesi görüyor"

CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar da Hıfzırrahman Raşit Öymen'in yalnızca kendi döneminde değil kuşaklar boyu vicdanlarda yer etmiş bir cumhuriyet neferi olduğunu söyledi. Cumhuriyetin ilk yıllarının zorluk içerisinde geçtiğini, buna rağmen eğitime, eğitimle kalkınmaya inancın tam olduğunu dile getiren Yontar, "Bugün binalar çoğaldı, bütçeler büyüdü, teknoloji gelişti ama eğitim hala üvey evlat muamelesi görüyor. Gençlerimiz gelecek kaygısıyla öğretmenlerimiz geçim derdiyle mücadele ediyor. Cumhuriyet yokluk içinde eğitime sarılmıştı. Bugün biz varlık içinde eğitimi ihmal ediyoruz" diye konuştu.

Okulların vakıflar eli ile siyasi ve dini propaganda merkezlerine çevrildiğini, gençlerin gelecek hayali kurmaktan uzaklaştırıldığını söyleyen Yontar, şunları kaydetti:

"Bir tarafta bilim yerine dogmayı, liyakat yerine sadakati, özgür düşünce yerine itaati büyüten bir anlayış varsa bugün Hıfzırrahman Raşit Öymen gibi cumhuriyet aydınlarını anmak daha da anlamlı hale geliyor. Bugün ne yazık ki çocukların hayal kurmakta zorlandığı, gençlerin gelecek kaygısıyla boğuştuğu bir dönemden geçiyoruz. Üniversite diplomasının işsizliğe, emeğin yoksulluğa dönüştüğü bu ortamda bazı isimler hayat defterinden silinse bile milletin hafızasında yaşamaya devam ediyor. Bir öğretmenin tahtaya yazdığı A harfinde, bir çocuğun gözünde parlayan öğrenme merakında bir gencin 'ben cumhuriyet neferiyim' cümlesinde hayatlarını sürdürürler. Çünkü gerçek aydınlar toprağa değil zamanın ruhuna emanet edilir. Onların bıraktığı aydınlanma ışığı kuşaklar boyunca sönmeden yol göstermeye devam eder."

Eğitim uzmanı Ali Taştan da Hıfzırrahman Raşit Öymen'in hayat hikayesini ve Öymen ailesinin eğitime verdiği önemi anlattı. Hıfzırrahman Raşit Öymen'in, eski CHP Genel Başkanlarından Altan Öymen'in babası olduğunu hatırlatan Taştan, "Geçen yıl bu anma programını yaptığımızda Genel Başkanımız Altan Öymen'de aramızdaydı. Bugün hem onu hem de Hıfzırrahman Raşit Öymen'i anıyoruz" dedi.