Hijyen Kurallarını İhlal Eden İşletmeye Ceza

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde hijyen kurallarına uymayan unlu mamulleri işletmesine 132 bin 108 lira para cezası kesildi.

Haliliye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Konuklu Mahallesi'ndeki unlu mamulleri işletmesinde denetim yaptı.

Kontrollerde ürünlerin uygun koşullarda muhafaza edilmediği, üretim alanlarında hijyen standartlarının karşılanmadığı ve tüketiciyi yanıltıcı uygulamalara başvurulduğu tespit edildi.

Ayrıca incelemelerde bazı ürünlerde kullanıldığı belirtilen fıstık yerine yer fıstığının tercih edildiği belirlendi.

İşletmeye 132 bin 108 lira idari para cezası kesen ekipler, iş yerini mühürledi.